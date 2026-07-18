East Rutherford, Nueva Jersey. Se espera que el humo de los incendios forestales de Canadá, que ha envuelto al noreste en una neblina, se disipe en su mayor parte de la zona de Nueva Jersey justo a tiempo para la final del Mundial de Fútbol del domingo, gracias a las tormentas eléctricas que atraviesan la zona, según los meteorólogos.

Las alertas por mala calidad del aire seguían vigentes el sábado en una amplia franja de Estados Unidos. En el MetLife Stadium, donde se disputa la final, llovió con fuerza y retumbaron los truenos. La policía estatal instó a la gente a abandonar las gradas y el campo y a buscar refugio. Los voluntarios y el personal corrieron hacia el interior para ponerse a cubierto mientras se repartían chubasqueros. El cielo presentaba el mismo color gris espeso y turbio que se había mantenido durante días.

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Una densa nube de humo cubrió la región de la Gran Manzana en la previa de la final del Mundial entre España y Argentina.



El fenómeno, provocado por los incendios forestales en Canadá, llevó a las autoridades neoyorquinas a advertir sobre los riesgos… pic.twitter.com/yvqQaOzsQq — TRECE (@trecepy) July 17, 2026

La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, advirtió el sábado a los residentes sobre la posibilidad de vientos destructivos, tornados, inundaciones repentinas y granizo de gran tamaño. El entrenamiento de España previo a la final contra Argentina se suspendió en un campo cercano debido a las tormentas y los relámpagos que azotaban la zona.

Por su parte, la FIFA señaló que se encontraba en estrecho contacto con las autoridades locales, al tiempo que sigue supervisando los efectos del humo de los incendios forestales y de las tormentas sobre el estado del terreno de juego del MetLife Stadium.

Las tormentas ayudarán a limpiar el aire

Este frente de tormenta expulsará en gran medida el humo del noreste antes de la final entre España y Argentina, afirmó Tyler Roys, meteorólogo de AccuWeather. El MetLife Stadium, que para los partidos ha pasado a denominarse Estadio de Nueva York/Nueva Jersey, es un estadio al aire libre.

“Podría quedar algo de humo residual que haga que el ambiente parezca brumoso, pero muy tenue”, señaló Roys. “En cuanto al humo más denso, el que realmente ha sido impactante y provoca mala calidad del aire, no se espera que llegue a la ciudad de Nueva York ni a gran parte del noreste”.

Un meteorólogo afirma que la calidad del aire durante el partido “no será peligrosa”

El meteorólogo jefe y especialista en clima de WFLA-TV, Jeff Berardelli, de Tampa (Florida), se mostró de acuerdo con esa valoración y explicó que el frente de tormenta “barrería la atmósfera y la dejaría limpia”, dejando solo un ligero aroma que los espectadores del Mundial aún podrían percibir en el aire.

El índice de calidad del aire muestra una mejora: se pasó de un aire insalubre para los grupos sensibles el sábado a una calidad del aire “moderada” el domingo en East Rutherford, lo que supone un riesgo mínimo o nulo para la salud de la población en general.

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“Ya no será peligroso”, afirmó Berardelli. “Va a mejorar muchísimo”.

Se prevén temperaturas de unos 80 grados Fahrenheit (27 grados Celsius), con brisas ligeras y poca humedad para el inicio de la final.

“No se podría pedir un tiempo mucho mejor para el Mundial”, añadió Berardelli.

Tanto Roys como Berardelli esperan que el humo más denso del domingo se concentre más cerca de los incendios, flotando sobre algunas zonas del Medio Oeste y la región de los Grandes Lagos.

Este mes se han desatado incendios forestales en Canadá y en el norte de Minnesota. Berardelli señaló que estos incendios duran más tiempo y se propagan más rápidamente debido al cambio climático. El Sistema Canadiense de Información sobre Incendios Forestales registró el sábado cientos de incendios activos.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.