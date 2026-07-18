East Rutherford, Nueva Jersey. España suspendió el sábado su sesión de entrenamiento previa a la final del Mundial del domingo contra Argentina debido a las tormentas y los relámpagos que azotaban la zona.

Los jugadores de la Roja se dirigieron al interior para realizar el calentamiento. No se supo de inmediato si el equipo intentaría volver a salir al campo para completar una sesión completa.

La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, advirtió el sábado a los residentes de que se esperan tormentas intensas en todo el estado, con posibilidad de vientos destructivos, tornados, inundaciones repentinas y granizo de gran tamaño.

Argentina también se encuentra en la misma fase antes del partido del domingo. Argentina luchará por su segundo título mundial consecutivo y el cuarto en total.

España ganó su único campeonato mundial en 2010.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.