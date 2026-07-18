Londres. Josh Kerr, el corredor británico que contribuyó a reavivar el interés por las pruebas de medio fondo en pista, añadió un nuevo capítulo el sábado al correr la milla en 3 minutos y 42.66 segundos, batiendo así el récord de 27 años de esta distancia.

En una prueba de la Liga Diamante celebrada en Londres, Kerr superó la marca del marroquí Hicham El Guerrouj, de 3 minutos y 43,13 segundos, establecida en Roma en 1999. El atleta de 28 años, natural de Edimburgo, lo celebró dando una vuelta de honor en el London Stadium.

“Solo estábamos yo, mis zapatillas y la pista”, dijo. “Estaba completamente sordo en esos últimos 110 metros”.

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Kerr estuvo tan dominante el sábado que terminó con poco más de tres segundos de ventaja sobre el estadounidense Yared Nuguse, con un tiempo de 3:45,69.

En una entrevista con la BBC, Kerr afirmó que el apoyo del público mientras se acercaba al récord fue “simplemente increíble”.

“No levanté el pie del acelerador”, continuó, “pero… empecé a derrapar y pensé: ‘Vaya, qué sensación tan increíble’”. Es increíble porque estoy frenando. Así que pensé: “más vale que llegue a la meta”. Así que, al cruzar la línea de meta, ver 42 y pico —lo que fuera— era mi objetivo, así que fue genial".

La mejor marca anterior de Kerr, de 28 años, era de 3:45.34, conseguida en 2024.

Kerr y Jakob Ingebrigtsen, el campeón olímpico de 2021, hicieron que la prueba de los 1,500 metros —ligeramente más corta pero más reñida— resultara emocionante en vísperas de los Juegos Olímpicos de París, con un intercambio de acusaciones, entre las que se incluía la insinuación de Kerr de que su rival solo podía alcanzar sus mejores marcas con la ayuda de liebres, algo que no está permitido en los grandes campeonatos.

Kerr, que ganó el Mundial en esa distancia en 2023, se enfrentó con frecuencia a Ingebrigtsen tanto en la pista como en Internet a principios de la década de 2020. Cuando llegaron los Juegos de París, Ingebrigtsen se quedó sin fuerzas y acabó en cuarta posición, mientras que el estadounidense Cole Hocker dio la gran sorpresa y Kerr terminó segundo.

El año pasado, en los campeonatos mundiales, Ingebrigtsen no superó la ronda preliminar, mientras que Kerr se lesionó y cojeó hasta la meta en una carrera que ganó Issac Nader, de Portugal.

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Este año, sin campeonatos mundiales ni Juegos Olímpicos en el calendario, Kerr se fijó la milla como su objetivo principal. Es una distancia que no se corre tanto en los grandes eventos, pero que sigue teniendo una enorme importancia histórica, en gran parte debido a que Roger Bannister rompió en 1954 la hasta entonces intimidante barrera de los cuatro minutos.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.