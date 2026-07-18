Chicago. La pelota del jonrón solitario que el actual primera base de los Cubs, Michael Busch, conectó en la primera entrada contra Minnesota el sábado fue recuperada en las gradas del campo derecho del Wrigley Field por el ex primera base de Chicago, Anthony Rizzo.

Rizzo no atrapó al vuelo el duodécimo jonrón de Busch, pero se agachó y recogió la pelota del suelo de hormigón después de que cayera. Rizzo la levantó bien alto en el aire con un niño pequeño a hombros.

Michael Busch hit a homer into the bleachers ...



Anthony Rizzo got the ball! pic.twitter.com/oVp6EF54AE — MLB (@MLB) July 18, 2026

Rizzo, tres veces All-Star que jugó 10 de sus 14 temporadas con los Cubs, participó antes del partido en la inauguración de la “Champions Gate”, una puerta en forma de arco de 31 pies de ancho situada en el lado oeste del Wrigley Field. Con ello se conmemoraba el décimo aniversario de la victoria de Chicago en la Serie Mundial de 2016.

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Rizzo bateó .292, con 32 jonrones y 109 carreras impulsadas en la temporada regular de 2016, y luego sumó tres jonrones y 10 carreras impulsadas en la postemporada, cuando los Cubs pusieron fin a una sequía de 108 años sin ganar un campeonato.

El propietario del equipo, Tom Ricketts, el entrenador de 2016, Joe Maddon, y Rizzo se dirigieron al público en una ceremonia en la que participaron unos 20 jugadores del equipo. Maddon y los jugadores volvieron al campo antes del partido y el lanzador diestro Kyle Hendricks realizó el primer lanzamiento ceremonial.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.