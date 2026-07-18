Los Pescadores del Plata de Comerío y los Azucareros de Yabucoa tomaron ventaja en sus respectivas series semifinales ayer viernes, al reanudarse la acción del Final Four 2026 de la Liga de Béisbol Superior Doble A.

Ambos equipos defendieron con éxito sus estadios para colocarse al frente 2-1 en sus series, quedando a mitad de camino rumbo a la final por el campeonato de Puerto Rico.

Comerío apabulló 15-2 a los campeones defensores Mulos de Juncos en el estadio Carlos Bonet, respaldado por seis sólidas entradas del estelar zurdo Héctor Hernández y una explosiva ofensiva de 16 imparables, incluidos cuadrangulares de Luis Fernando Colón y Kevin Millet.

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Hernández, quien permanece invicto en la postemporada con marca de 8-0, mejoró su récord global a 11-1 este año. Permitió dos carreras, cinco hits y ponchó a cuatro bateadores.

En relevo trabajaron sin permitir anotaciones Héctor Baerga, Joziel Carmona y Michael Rivera. Fue la segunda victoria de los Pescadores del Plata en el estadio Carlos Bonet durante la serie y el segundo revés para el derecho Rubén Ramírez, quien permitió seis carreras y ocho imparables en 4.2 entradas.

Mientras, los Azucareros remontaron con tres carreras en la séptima entrada y dos más en la octava para imponerse 9-8 sobre los Gigantes de Carolina en el estadio Néstor Morales de Humacao.La victoria representó el primer triunfo de un equipo local en esta serie.

El batazo decisivo fue un sencillo de Eric Hernández, que impulsó a Alexis Rodríguez Lebrón con la carrera de la ventaja en el octavo episodio. El juvenil relevista Joan Román se acreditó la victoria al lanzar dos entradas en blanco.

Carolina dejó escapar una ventaja de 8-4 en la séptima entrada. El derrotado fue Juan León Falú, quien permitió dos carreras, una de ellas inmerecida.

A la ofensiva por los Azucareros sobresalieron Edwin Gómez, Alexis Rodríguez Sepúlveda y Kevin Santa, con dos carreras impulsadas cada uno.

Las series, pactadas a un máximo de siete juegos, continuarán este sábado, con Yabucoa visitando a Carolina a las 7:30 p.m. y Comerío enfrentando a Juncos a las 8:00 p.m.