Oakland, California. Liam Plunkett se asomó por encima de la barandilla del banquillo en el Raimondi Park con los brazos cruzados, con todo el aspecto de un jugador de béisbol profesional mientras esperaba su primera oportunidad de batear como miembro de los Oakland Ballers.

Plunkett, de 41 años y exlanzador rápido de la selección inglesa de críquet, debutó como lanzador en junio. Se enfrentó a un bateador y eliminó por strikeout a Josh Duarte, de los Yuba-Sutter, en cinco lanzamientos; Duarte es uno de los mejores bateadores de la Pioneer League, una liga independiente. Plunkett alcanzó una velocidad máxima de 77 mph y lanzó una bola con efecto que registró 63.

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“Al principio quería ser respetuoso y lanzarla por el centro para que pudieran batearla, sin lanzar nada descontrolado”, dijo Plunkett. “Luego me di cuenta de que podía sacar partido a algunas de mis habilidades. Esperaba que me marcaran un hit”.

2019 World Cup winner Liam Plunkett is now a pro baseball player. 😄pic.twitter.com/w1PJGvBWRT — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) June 28, 2026

Su promedio de carreras limpias permitidas (ERA) a lo largo de su carrera es de 0.00, al menos por ahora.

Esta aparición formaba parte de una iniciativa más amplia del jugador de críquet, de 6 pies y 4 pulgadas de altura, para dar a conocer su propio deporte. Plunkett se ha iniciado en el deporte nacional estadounidense durante su visita al Área de la Bahía para retransmitir la última parada de la Major League Cricket en Oakland, que incluye el partido por el título de esta liga —que cumple su cuarto año— el sábado en el Coliseum. El exjugador de los San Francisco Unicorns fichó por los Ballers gracias a una excepción de marketing. Hasta ahora ha disputado dos partidos, y puede que ahí se quede todo.

“Cuando me preguntó: ‘¿Lo hago?’, yo le respondí: ‘¿Por qué no? ¿Qué tienes que perder?’“, declaró Johnny Grave, director ejecutivo de la Major League Cricket. ”Creo que se sorprendió a sí mismo".

Plunkett espera que su iniciativa contribuya al desarrollo del béisbol y el críquet

El críquet volverá a los Juegos Olímpicos por primera vez en 100 años en los Juegos de 2028 en Los Ángeles. No es un deporte muy popular en Estados Unidos, pero Grave está intentando despertar el interés empezando por las categorías juveniles con eventos previos a esos Juegos Olímpicos.

Plunkett se acerca al final de su carrera como jugador de críquet de competición, pero seguirá vinculado a este deporte como embajador, tanto en el Área de la Bahía como fuera de ella. Este verano impartirá cuatro clínicas para jóvenes en Canadá.

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Let’s go Liam! 🏏⚾️ @Liam628



International cricket star Liam Plunkett recorded his first career baseball at-bat today vs. the Yuba-Sutter Freebirds



Congrats! 👏 pic.twitter.com/sR5Jl447SV — Oakland Ballers (@OaklandBallers) July 12, 2026

El entrenador de los Ballers, Aaron Miles, se mostró abierto a la idea cuando surgió, confiando en que los cofundadores Bryan Carmel y Paul Freedman organizarían algo divertido para los aficionados de los actuales campeones de la Pioneer League.

“Es evidente que demuestra su capacidad atlética de talla mundial cuando sale al campo y es capaz de lanzar strikes”, dijo Miles refiriéndose a Plunkett. “Incluso ha eliminado al primer bateador al que se ha enfrentado, lo cual es genial para nosotros. Lo mejor del béisbol independiente es que a veces tenemos la oportunidad de experimentar y ofrecer a los aficionados algo un poco diferente a lo que es un partido de béisbol normal y corriente. ... Si tuviera que decir si podría convertirse en un jugador habitual del equipo, probablemente diría que no”.

Plunkett tuvo su turno al bate en la cuarta entrada de un partido disputado el pasado domingo contra el Yuba-Sutter. Con una postura abierta y las manos ligeramente separadas sobre el bate, Plunkett dejó pasar la primera bola, luego hizo un foul antes de conectar un roletazo que rebotó hacia el campo corto. Fue eliminado en primera base.

“Como bateador designado, pensaba: ‘Estoy listo para salir cuando tú quieras’”, dijo Plunkett.

Tanto batear como lanzar le ha salido de forma natural. Plunkett llegó incluso a llevar un guante de béisbol en las primeras etapas de su formación en el críquet para acostumbrarse a una pelota más dura.

“Tenemos un movimiento de lanzamiento de bolos, pero estamos en el campo exterior y entrenamos igual que si se tratara de un lanzamiento de béisbol”, dijo. “Además, en el Reino Unido nos obligaban a llevar un guante de béisbol para entrenar, así que siempre lo llevábamos encima”.

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El talento de talla mundial de Plunkett queda patente en el campo de béisbol

Probar el béisbol no solo ha supuesto para Plunkett salir de su zona de confort para hacer algo nuevo, sino también establecer vínculos internacionales al combinar ambos deportes.

“Es lo que se conoce como un jugador polivalente, que es su versión de (Shohei) Ohtani, lo cual es genial porque puede lanzar y batear”, dijo Freedman. “Cuando salió por primera vez, fue en una sesión de bateo, solo unos cuantos swings, y ya se podía apreciar el nivel de atleta que tenía... Es increíblemente valiente y eso dice mucho de Liam. No lo conocemos muy bien aquí en Estados Unidos, pero es una gran estrella”.

El presidente de los Ballers, Yeshayah Goldfarb, un exlanzador universitario que trabajó más de dos décadas para los Gigantes de San Francisco antes de incorporarse a los B’s, ayudó a Plunkett a calentar antes del partido para que estuviera listo para batear sin haber realizado una sesión formal de bateo esa mañana.

“Cuando le lanzaba, su swing no estaba mal y conseguía golpear la pelota”, dijo Goldfarb. “En cuanto a la coordinación ojo-mano, me impresionó”.

Antes del partido, Plunkett bromeó diciendo que iba a lanzar el balón por encima de la valla del centro-izquierdo y que este acabaría en el Prescott Market, que se veía a lo lejos. Pasara lo que pasara, Plunkett dejó claro a sus compañeros de equipo —muchos de los cuales tienen la mitad de su edad— que no tenía ninguna intención de quitarles el puesto.

“Fue divertido. Estaba aquí para dar a conocer estos deportes; no tenía ninguna expectativa y tuve la suerte de disfrutarlo”, afirmó. “Me alegro de que haya tenido un gran impacto en todo el mundo. Hubo gente que se puso en contacto conmigo para pedirme productos de Ballers: ‘Ha sido genial, ¿puedes conseguirme un poco de esto, un poco de aquello?’. Fue genial poder dar a conocer a los Ballers también en mi entorno".

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.