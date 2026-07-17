Nueva York. La costilla rota de Aaron Judge aún no se ha curado del todo, y el capitán de los Yankees de Nueva York todavía no ha recibido el visto bueno para reanudar sus actividades deportivas.

Judge lleva sin jugar desde el 31 de mayo debido a una fractura por estrés en las costillas derechas. Se sometió a una resonancia magnética durante el parón del All-Star, que reveló una recuperación parcial. Judge ha declarado que está a la espera de que los médicos le comuniquen el plan a seguir.

“Me alegra saber que va a volver. Solo es cuestión de cuándo”, declaró el viernes el entrenador Aaron Boone antes del inicio de la serie del fin de semana contra los Dodgers de Los Ángeles, dos veces campeones de la Serie Mundial.

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Judge tiene un promedio de bateo de .248, con 17 jonrones y 38 carreras impulsadas, pero solo ha bateado un jonrón en sus últimos 18 partidos.

Nueva York tenía un balance de 36-23 la última vez que jugó, pero desde que comenzó la segunda mitad de la temporada su balance era de 18-19.

Además, el bateador designado Giancarlo Stanton (distensión en la pantorrilla derecha) no ha jugado desde el 24 de abril, y los zurdos Max Fried (contusión ósea en el codo izquierdo) y Carlos Rodón (inflamación en el codo izquierdo) están de baja.

Fried tenía previsto salir a hacer ejercicio de rehabilitación el viernes.

Clarke Schmidt, que se está recuperando de una operación de Tommy John, lanzará una entrada en la sesión de prácticas de bateo del sábado.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.