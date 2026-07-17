Boston. El novato Jake Bennett lanzó seis entradas en las que solo permitió un hit, y Masataka Yoshida y Carlos Narváez conectaron sendos jonrones, lo que permitió a los Red Sox de Boston ampliar su racha de victorias a 10 partidos con una victoria por 10-0 sobre los Rays de Tampa Bay el viernes, en el primer partido de una doble jornada.

Narváez y Jarren Durán impulsaron tres carreras cada uno para Boston, que había llegado al parón del All-Star con nueve victorias consecutivas, todas ellas a domicilio. Los Red Sox (47-48) se situaron a un partido del 50 % por primera vez desde su tercer partido de la temporada.

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Yoshida, Navarez y Caleb Durbin consiguieron tres hits cada uno. Los Red Sox superaron en hits a los Rays, líderes de la División Este de la Liga Americana, por 15 a 3.

Bennett (5-3) ponchó a tres bateadores y sumó su cuarta victoria consecutiva como titular. Tras conceder su única base por bolas con un out en la primera entrada, el zurdo retiró a nueve bateadores seguidos antes de que Junior Caminero conectara un sencillo en la cuarta entrada.

Alex Gamboa lanzó las tres últimas entradas y consiguió su primer salvamento.

Con los Red Sox ganando por 2-0, Yoshida conectó el primer lanzamiento de la cuarta entrada, realizado por Griffin Jax (5-7), hacia el campo derecho, mandando la bola por encima del «Pesky’s Pole» para anotar su cuarto jonrón de la temporada. Navarez superó el «Green Monster» en la séptima entrada para anotar su tercer jonrón.

Duran sacó a Jax del partido con un sencillo de dos carreras, que formó parte de la sexta entrada en la que Boston anotó seis carreras. Jax encajó siete carreras y ocho hits en algo más de cinco entradas, lo que hizo que su promedio de carreras limpias permitidas (ERA) pasara de 3,47 a 4,08.

El primera base de los Red Sox y jugador del All-Star, Willson Contreras, cumplió el quinto y último partido de su sanción por sus acciones durante un incidente en el que se vaciaron los banquillos contra Washington el mes pasado. La sanción se redujo de siete partidos tras presentar un recurso.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.