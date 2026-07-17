Nueva York. Mikel Merino puede oler y ver el humo de los incendios forestales de Canadá, que están provocando condiciones de niebla en gran parte de Estados Unidos, incluido el norte de Nueva Jersey, donde él y la selección española tienen previsto enfrentarse a Argentina en la final del Mundial de Futbol el domingo.

Merino intenta no pensar en ello.

Aún no está claro en qué medida, si es que lo hace, afectará el humo a la final. La previsión de la Organización Mundial de la Salud apunta a una mejora de la calidad del aire hasta alcanzar un nivel “moderado” en East Rutherford.

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Una densa nube de humo cubrió la región de la Gran Manzana en la previa de la final del Mundial entre España y Argentina.



El fenómeno, provocado por los incendios forestales en Canadá, llevó a las autoridades neoyorquinas a advertir sobre los riesgos… pic.twitter.com/yvqQaOzsQq — TRECE (@trecepy) July 17, 2026

“En el ambiente se nota la tensión y se ve que hay humo”, dijo Merino. “Pero en un partido tan importante como es la final de un Mundial, hay que intentar abstraerse de los factores externos, con la convicción de que tanto la federación (española) como la organización se ocuparán de cada detalle”.

La selección española se entrenó el jueves al aire libre en condiciones peligrosas en East Hanover, Nueva Jersey, lo que alarmó a los expertos, quienes consideraron que el equipo debería haber realizado la sesión en un recinto cubierto. No se recibió respuesta a los mensajes enviados a la FIFA y a la Real Federación Española de Fútbol en los que se preguntaba si se había barajado esa posibilidad o si era factible.

La calidad del aire mejoró el viernes, pero la incertidumbre radica en lo que ocurrirá tras las precipitaciones, que podrían alcanzar hasta 1,25 pulgadas (3,17 centímetros) y que se esperan para el sábado.

“Después de eso, parece que hay otra masa de aire con humo que viene detrás de ese sistema, pero por el momento no está claro en qué medida o de qué forma podría llegar a Nueva York o Nueva Jersey, concretamente el domingo”, explicó Mark Parrington, científico principal del Servicio de Vigilancia Atmosférica de Copernicus. “Si la intensidad del incendio vuelve a aumentar realmente durante (el sábado), es posible que se libere más humo a la atmósfera y que este siga rápidamente a ese episodio de lluvia”.

El humo de los incendios forestales —que están arrasando cada vez más zonas de Norteamérica a medida que la Tierra se calienta— afecta a casi todos los sistemas del organismo y mata a decenas de miles de personas al año, según demuestran numerosos estudios médicos.

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Afecta al organismo de forma inmediata, provocando un aumento de los casos de asma y de las salidas de ambulancias en cuestión de horas. El humo puede provocar inflamación en distintas partes del cuerpo, atacando a menudo los puntos más débiles de una persona, lo que a su vez puede dar lugar a diversas reacciones del sistema inmunitario, que intenta combatir un irritante nocivo, según señalan médicos y científicos.

Parrington señaló que, por regla general, se recomienda intentar reducir al mínimo las actividades al aire libre y el ejercicio cuando el aire está cargado de contaminantes.

“Hay casos evidentes, como las enfermedades respiratorias, los problemas cardiovasculares, las personas vulnerables con asma y cosas por el estilo. Así que, sin duda, van a notar los efectos”, afirmó Parrington.

El presidente Donald Trump tiene previsto reunirse con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, a última hora de este viernes. Miembros de la Administración, entre ellos Andrew Giuliani, director ejecutivo del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca para la FIFA, han estado hablando sobre el asunto con el organismo rector del fútbol y haciendo un seguimiento de la situación de los incendios forestales, según un funcionario de la Casa Blanca. A esta persona se le ha concedido el anonimato para que pueda confirmar las conversaciones internas.

Se espera que acudan aproximadamente 80,000 aficionados a la final, que se disputará en el estadio al aire libre de Meadowlands, sede de los Giants y los Jets de Nueva York de la NFL.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.