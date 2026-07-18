Madrid. El exdefensa de la selección española Joan Capdevila ha pedido ayuda al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para poder entrar en el país y ver el partido entre España y Argentina en la final del Mundial de Fútbol del domingo, tras habérsele denegado el permiso para viajar una década después de haber disputado un partido amistoso en Irán.

En 2010, Capdevila ayudó a España a conquistar su único título mundial masculino, siendo titular en la final contra los Países Bajos, y formó parte de la selección que ganó el Campeonato de Europa de 2008.

Sin embargo, le preocupa perderse la final del domingo y se ha dirigido a Trump en una publicación en X, en la que afirma que le han denegado su solicitud de entrada sin visado a través del Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA) del país. Los visitantes de determinados países que deseen entrar en EE. UU. sin visado deben presentar su solicitud a través del ESTA.

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“¡NECESITO AYUDA, @realDonaldTrump!“, publicó Capdevila en X el viernes por la noche, añadiendo que le habían denegado su solicitud de ESTA.

Capdevila también envió un mensaje por separado al secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, y etiquetó al Ministerio de Deportes del Gobierno español en su publicación.

Capdevila, de 48 años, escribió que quiere estar en el partido de Nueva Jersey “con todos mis compañeros de 2010″ para animar a la actual selección española.

Hace diez años, Capdevila formó parte de un equipo de exhibición compuesto por leyendas de la Liga española que se enfrentó a una selección de estrellas de Irán en Teherán.

El Departamento de Estado de EE. UU. permite a los viajeros procedentes de países del “programa de exención de visado” entrar en el país con un ESTA. Las normas del programa especifican los casos en los que los viajeros no pueden acogerse al ESTA —uno de ellos es haber viajado a Irán después del 1 de marzo de 2011— y, en tal caso, “deben obtener un visado antes de viajar a Estados Unidos”.

Se ha solicitado al Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU., que gestiona el programa de exención de visado y el ESTA, que se pronuncie al respecto.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.