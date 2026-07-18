Nueva York. Gerrit Cole acababa de conceder una base por bolas a Mookie Betts al comienzo de la séptima entrada, con los Yankees por delante en el marcador por una carrera, cuando Aaron Boone se dirigió lentamente hacia el montículo.

Tras una conversación de ocho segundos, el entrenador de Nueva York dejó a su mejor jugador en el campo.

Siete lanzamientos después, Max Muncy conectó un slider alto hacia la segunda grada del jardín derecho y llevó a los Dodgers de Los Ángeles a una victoria por 2-1 la noche del viernes, en su primer partido de vuelta al Bronx desde que ganaron el primero de sus dos títulos consecutivos de la Serie Mundial en 2024.

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MAX MUNCY, ICE COLE. pic.twitter.com/hsprLSiFuj — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) July 18, 2026

“Es culpa mía”, dijo Boone tres veces tras el partido, junto con tres variaciones de “probablemente debí haberlo sacado ahí”.

En su décima salida como titular en las Grandes Ligas desde que regresó en mayo tras someterse a una cirugía de Tommy John, Cole llegó a la séptima entrada con un partido sin encajar carreras, en el que solo permitió tres hits y sumó ocho ponches.

Nueva York se adelantó en el marcador con una carrera sucia ante Roki Sasaki en la cuarta entrada. Jasson Domínguez conectó un doble, avanzó a tercera cuando el jardinero central Andy Pages dejó caer la pelota al recogerla cerca de la línea de advertencia y anotó gracias a un passed ball de Dalton Rushing.

Cole se encontró con un 3-0 en contra frente a Betts, lanzó un par de strikes claros y falló fuera con una recta. Con dos bateadores zurdos por venir —Muncy y Kyle Tucker—, Boone tenía al zurdo Brent Headrick calentando en el bullpen.

Cuando Boone se dirigió al montículo, Cole pensó que tenía la oportunidad de seguir en el partido.

“Me imaginé que iba a hablar conmigo”, comentó el lanzador de 35 años. “Me pidió que sacara a Muncy y yo le dije: ‘Por supuesto’”.

Aunque algunos equipos se basan en estadísticas de lanzamientos y fórmulas, en esta fase de la relación entre Cole y Boone se guía por su propia valoración.

“Estás interpretando el lenguaje corporal. Estás interpretando la conversación”, explicó Boone. “Tengo una idea en mente cuando me dirijo hacia allí, así que voy tomando la decisión mientras camino”.

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Cole se puso 0-2 en el conteo frente a Muncy, quien a continuación bateó una bola fuera. Un slider alto, en la esquina exterior, fue cantado como bola.

“Yo pensaba: ‘Hombre, está tan cerca’”, declaró Cole. “Quiero decir, creo que por menos de una pulgada se considera strike. Supongo que hay que guiarse por el instinto, pero al mismo tiempo pienso que siempre puedo lanzar otra vez”.

Muncy bateó de foul un slider, dejó pasar una recta fuera y conectó el 103 y último lanzamiento de Cole a 416 pies hacia la segunda grada del jardín derecho. Cole giró brevemente el cuello, ni siquiera se molestó en mirar dónde caía la pelota y dio un golpe con la mano contra el guante.

“La verdad es que no le di ninguna oportunidad al lanzamiento”, dijo Cole. “Hizo un gran swing”.

Muncy se marchó del Yankee Stadium sin hablar con los periodistas.

“Fue una decisión difícil para Boonie”, señaló el entrenador de los Dodgers, Dave Roberts. “Max desperdició algunos buenos lanzamientos y luego recibió uno en su zona y le dio un buen golpe”.

Los Ángeles había jugado por última vez en el Bronx en el quinto partido de la Serie de 2024, cuando Cole llevaba una ventaja de 5-0. Los errores del ganador del premio Cy Young de la Liga Americana de 2023 y de Aaron Judge en el jardín central dieron lugar a cinco carreras sucias en la quinta entrada. Los Ángeles acabó ganando por 7-6 y se llevó el título.

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Gran jugada defensiva de Pages y Betts. En una noche en la que el aire estaba cargado de humo debido a los incendios forestales en Canadá, Los Ángeles comenzó la segunda mitad mejorando su balance a 62-36, el mejor de las Grandes Ligas. Nueva York (54-43) cayó a 18-20 sin Judge, que sigue de baja por una costilla fracturada.

A Trent Grisham, de Nueva York, lo eliminaron cuando intentó anotar desde la primera base tras el doble de Ben Rice en la octava entrada, que rebotó contra la valla del jardín derecho-central.

Pages recogió la pelota tras un rebote, giró y lanzó hacia Betts, que se estaba desmarcando. De espaldas al home, el campocorto se desplazó hacia su izquierda para atraparla y lanzó cruzando el cuerpo.

Rushing recibió el relevo a unos 5 pies de la línea de primera base, barrió con el guante sobre el home y tocó la pierna izquierda de Grisham, que se estaba deslizando.

“Creo que al principio cometimos un error en defensa, y llevar a cabo una jugada defensiva como esa fue importante”, afirmó Roberts.

Boone no culpó al entrenador de tercera base, Luis Rojas, por haberle dado la señal de correr. Grisham, que regresó el 3 de julio tras sufrir una distensión en el isquiotibial derecho, no corrió con fuerza en el momento en que la pelota salió del bate y luego aceleró.

“Soy consciente de mi lesión en el isquiotibial. Me estoy recuperando de ella”, dijo Grisham.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.