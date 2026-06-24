Lionel Messi ha estado impresionante. Kylian Mbappé ha estado, bueno, magnífico.

Dos de las mayores estrellas del Mundial están batiendo récords con goles históricos en un comienzo espectacular que ha llamado la atención incluso de los aficionados al fútbol menos asiduos de EE. UU.

Messi ha marcado cinco goles en los dos primeros partidos de Argentina, lo que le ha permitido batir el récord de goles de su carrera en los Mundiales, con 18. Mbappé ha marcado cuatro goles con Francia, lo que le sitúa en segunda posición, empatado, en la clasificación histórica de goleadores, con 16 goles.

“Leo siempre marca”, dijo Mbappé. “Siempre marcará. Si quiero estar a la altura de lo que hace Leo, tendré que esforzarme aún más”.

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La carrera por la Bota de Oro se enciende al máximo. Messi🇦🇷, Mbappé🇫🇷 y Haaland🇳🇴 firmaron dobletes espectaculares en la Ronda 2 y se ponen a punto en la lucha por el trono de goleo. 🎯



¿Quién podrá parar a estos tres mounstruos? 🤖🐐🐢… pic.twitter.com/WMyCeVagar — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) June 23, 2026

No son los únicos que han marcado goles. El noruego Erling Haaland ya suma cuatro en los dos primeros partidos de su selección en el Mundial desde 1998. Y el portugués Cristiano Ronaldo por fin se estrenó el martes con dos goles contra Uzbekistán, con lo que eleva a 10 su total de goles en Mundiales a lo largo de su carrera.

Pero Messi y Mbappé son los maestros que están convirtiendo este Mundial en su sinfonía personal. Una sinfonía que llevan componiendo desde la final de 2022 en Catar, cuando Messi marcó dos goles y Mbappé tres antes de que Argentina se alzara finalmente con la victoria en la tanda de penaltis, en una final para el recuerdo.

Seguramente aún nos esperan muchas emociones con ambos equipos. Tanto Argentina como Francia ya se han asegurado su pase a las eliminatorias, y ambas figuran entre las favoritas para alzarse con el título.

Lionel Messi suma ya cinco goles en dos partidos disputados. Es el máximo goleador en la historia de Copas Mundiales. ( Charlie Riedel )

Messi desafía a la edad en un deporte de jóvenes

Messi ha marcado la mayoría de sus goles en el Mundial a una edad en la que la mayoría de los máximos goleadores ya habrían dejado atrás su mejor momento.

Ha marcado 12 goles en el Mundial desde que cumplió 35 años, y hoy miércoles cumple 39, tres días antes de que Argentina dispute su último partido de la fase de grupos, contra Jordania.

Messi, el antiguo ídolo del Barcelona que ahora juega en el Inter Miami de la Major League Soccer, sigue haciendo gala de un toque y unos pases exquisitos en situaciones de juego reñido, además de una energía y una resistencia que le permiten aguantar todo el partido.

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Su segundo gol contra Austria llegó en los últimos compases del partido. Messi pasó el balón a su compañero Julián Álvarez, cuyo disparo fue bloqueado. Messi se lanzó a por el rebote y, con un disparo raso, superó a dos defensas para sellar la victoria por 2-0.

“Sabíamos que está en una liga propia, y Lionel Messi nos ha demostrado hoy que es uno de los mejores, y que es el mejor”, afirmó el seleccionador de Austria, Ralf Rangnick.

Mbappé le pisa los talones

A sus 27 años, Mbappé se encuentra en su mejor forma física y cuenta con la velocidad y la potencia necesarias para batir el récord de Messi, no solo en este torneo, sino probablemente también en los próximos años.

Tenía solo 19 años cuando llevó a Francia a conquistar el título del Mundial de 2018 en Rusia. Con su gol contra Croacia, se convirtió, junto con Pelé, en uno de los dos únicos adolescentes que han marcado en una final del Mundial.

Mbappé marcó cuatro goles en el torneo de 2018 y, desde entonces, no ha dejado de brillar. La velocidad del delantero del Real Madrid es una pesadilla para los defensas y la potencia de sus disparos con ambas piernas puede superar a cualquier portero.

Kylian Mbappé reaches 15 World Cup goals in just 16 games, faster than any player in 𝗵𝗶𝘀𝘁𝗼𝗿𝘆 ⚡️🇫🇷 pic.twitter.com/FqJNyn3xHu — Prime Video Sport UK (@primevideosport) June 22, 2026

En 2022 fue proclamado Bota de Oro al convertirse en el máximo goleador con ocho goles. Sus 16 goles en Mundiales igualan el récord de Miroslav Klose, de Alemania, y superan por uno al del gran Ronaldo, de Brasil.

Mbappé marca con mucha más frecuencia que Messi. Ha marcado sus 16 goles en 16 partidos desde 2018. Messi ha disputado 28 partidos en seis torneos desde 2006.

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“Siempre he marcado goles en el Mundial, así que no es algo en lo que esté pensando ni que me preocupe”, afirmó Mbappé.

Haaland deja huella en su debut en el Mundial

El corpulento delantero noruego podría convertirse en la mayor amenaza para Messi y Mbappé en la lucha por el título de máximo goleador del Mundial, siempre y cuando Noruega consiga mantenerse en el torneo el tiempo suficiente.

La estrella del Manchester City, de 25 años, lleva varios años siendo uno de los mejores delanteros de Europa y ha marcado dos goles en cada una de las dos victorias de Noruega.

Noruega se enfrentará a Mbappé y a Francia en el campo este viernes. Ambos equipos ya se han clasificado para la siguiente ronda, y el ganador del partido se proclamará campeón del grupo.

“Hemos pasado (a la siguiente ronda), lo cual es increíble”, dijo Haaland. “Así que ahora ese partido no me importa demasiado. Probablemente ellos (Francia) nos ganen, y probablemente ganen todo el torneo”.

El seleccionador de Noruega, Stale Solbakken, afirma que Haaland es el jugador capaz de llevar al equipo hasta las últimas fases del torneo.

“Es el mejor delantero”, afirmó Solbakken. “No juega ni con Francia ni con Argentina. Marca goles con Noruega”.

Mbappé no estaba de acuerdo. Solo que no se señaló a sí mismo.

“Está claro”, afirmó Mbappé. “(Messi) es el mejor del mundo”.

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El periodista deportivo de AP Stephen Whyno ha colaborado desde Nueva York.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.