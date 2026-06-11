Ciudad de México. Ha llegado el momento.

Por tercera vez en la historia, México acapara toda la atención al acoger un partido inaugural del Mundial. La selección mexicana inaugurará el jueves el Mundial de 2026 enfrentándose a Sudáfrica, una réplica a la inversa de la inauguración del torneo hace 16 años.

Las dos selecciones se enfrentarán el jueves en el Estadio Azteca de Ciudad de México, donde el Tri contará con el apoyo de todo un país como su mejor aliado.

“En este tipo de situaciones hay que ser fuerte”, afirmó el lateral Mateo Chávez sobre el papel de favorito de México en el Grupo A. “Hay que saber manejar este tipo de situaciones, porque muchas veces nos toca estar en el otro lado, donde no eres favorito... Cuando sí lo eres, hay que aprender a jugar con eso, tomar la iniciativa, ir hacia adelante”.

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Al igual que ocurrió hace 16 años en Johannesburgo, donde el partido inaugural terminó en empate 1-1, México estará a las órdenes de Javier Aguirre, en su tercera etapa al frente de la selección mexicana tras haberla dirigido en los Mundiales de 2002 y 2010.

El objetivo de México, una obsesión para muchos, es llegar al menos a cuartos de final. Ese ha sido el mejor resultado de su selección en los Mundiales, logrado como anfitriona en 1970 y 1986.

México quedó eliminada en octavos de final en siete Mundiales consecutivos, desde 1994 hasta 2018, y se despidió tras la fase de grupos en Catar 2022.

Con una plantilla que combina la experiencia de jugadores como el delantero Raúl Jiménez y el talento de nuevas promesas, como el joven centrocampista creativo Gilberto Mora, los mexicanos confían en prolongar su racha de buenos resultados en los debuts en los Mundiales: el equipo lleva siete torneos consecutivos sin conocer la derrota. Un buen comienzo es, por tanto, vital para calmar los nervios locales.

“Estamos más que preparados”, afirmó “El Vasco” Aguirre en una rueda de prensa previa al partido celebrada en el Azteca. “Pase lo que pase, la gente estará con nosotros. Va a ser una fiesta que perdurará durante muchas décadas”.

El seleccionador afirmó que tiene su once inicial “muy bien definido”, pero no dio pistas sobre la alineación. Señaló, no obstante, que todo el equipo se encuentra en plena forma, tanto física como mental.

“Estamos preparados para cualquier eventualidad; a lo largo del tiempo hemos intentado someterlos a distintas pruebas que han servido de filtro para comprobar que no se trata solo de fútbol, sino también de equilibrio emocional”, destacó. “Hemos seleccionado a 26 jugadores que están preparados para todo lo que nos depare el mañana”.

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A pesar de la falta de indicios, se prevé que “El Vasco” Aguirre opte por un once inicial similar al que arrolló a Serbia por 5-1 en el último partido amistoso previo al Mundial, con un potente ataque liderado por Jiménez, acompañado de Julián Quiñones y Roberto Alvarado.

La pareja formada por César Montes y Johan Vásquez deberá reforzar la defensa, mientras que Érik Lira, Álvaro Fidalgo y Brian Gutiérrez se encargarán del centro del campo.

“Estamos muy concentrados, creo que el equipo está deseando empezar y todos están emocionados por dar el pistoletazo de salida”, afirmó Gutiérrez, quien, a pesar de los pocos partidos que ha disputado con la camiseta mexicana, se perfila como una de las sorpresas del equipo.

Una de las ausencias más notables sería la del centrocampista Edson Álvarez, uno de los capitanes del equipo, que, sin embargo, ha perdido ritmo desde que se sometió a una operación en el tobillo, al igual que Alexis Vega y Mora.

La principal duda se centra en la portería, ya que Aguirre aún no ha decidido si apostará por Raúl Rangel, que se ganó la titularidad a principios de año, o por la experiencia de Guillermo Ochoa, que participa en su sexto Mundial.

“No sé quién va a ser el titular”, respondió a una pregunta sobre Ochoa. “Los 26 están ilusionados, no tengo ninguna duda de que la plantilla lo hará bien. En la portería estoy muy tranquilo”.

En su cuarta participación en el Mundial, Sudáfrica confía en aguarle la fiesta a México. El seleccionador Hugo Broos reconoció que la tarea no será fácil, pero prometió dar guerra sobre el terreno de juego.

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“Es una realidad, México es el mejor equipo del grupo”, admitió en una rueda de prensa previa al partido. “Pero les aseguro que mi equipo está preparado y que vamos a luchar con todas nuestras fuerzas”.

Para ello, el seleccionador belga deberá sacar el máximo partido a su potencia ofensiva, liderada por Oswin Appollis, la pieza clave del equipo y cuyo rendimiento fue fundamental para que los Bafana Bafana terminaran la fase de clasificación africana como primeros de su grupo, regresando a la máxima competición del fútbol mundial tras haberse perdido las tres últimas ediciones.

“Aunque nos separan 14 000 kilómetros, sentimos su apoyo”, añadió Broos al elogiar el ánimo que les había transmitido la afición sudafricana. “Pueden estar seguros de que mañana verán a un equipo del que podrán sentirse orgullosos”.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.