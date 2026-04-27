Madrid. El Real Madrid informó el lunes que Kylian Mbappé se lesionó el isquiotibial izquierdo, lo que pone en duda su participación en el clásico de La Liga española dentro de dos semanas.

No trascendieron detalles sobre la gravedad de la lesión ni sobre cuándo se espera que el delantero francés regrese. Indicó que su recuperación dependerá de cómo evolucione la lesión.

“Se le ha diagnosticado una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda”, dijo el Madrid.

Medios españoles indicaron que no se espera que la lesión dejara fuera por mucho tiempo al astro.

PUBLICIDAD

El Madrid disputará el clásico contra el Barcelona el 10 de mayo en el estadio Camp Nou. El Madrid se encuentra 11 puntos por detrás de su rival catalán con cinco partidos restantes en la temporada.

Mbappé tuvo que ser sustituido a los 82 minutos del empate 1-1 de visita al Real Betis el viernes. Fue el partido número 100 del francés con la camiseta del Madrid.

Ya había perdido minutos de juego esta temporada debido a una dolencia en la rodilla. La Copa del Mundo comienza en junio.