Seattle. La anfitriona Estados Unidos aseguró su pase a los dieciseisavos de final del Mundial pese a la ausencia de su astro Christian Pulisic, al doblegar el viernes 2-0 a Australia.

El equipo dirigido por el técnico argentino Mauricio Pochettino supo sobrellevar la ausencia de Pulisic para asegurar un boleto a la fase de eliminación directa tras apenas dos partidos por primera vez.

Cuando los estadounidenses fueron anfitriones del Mundial, en 1994, avanzaron como uno de los mejores terceros. Acto seguido, sucumbieron ante el eventual campeón Brasil en su siguiente partido, en la ronda de octavos de final.

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Pulisic, autor de 33 goles en 87 partidos con la selección, se perdió el partido del viernes por una lesión en la pantorrilla.

Alex Freeman, el jugador más joven del equipo con 21 años e hijo del campeón del Super Bowl Antonio Freeman, le dio la ventaja definitiva a Estados Unidos a los 43 minutos tras una jugada a balón parado. Freeman remató de cabeza un disparo desviado de Sergiño Dest para su primer gol en un Mundial. El tanto fue confirmado tras una revisión de video.

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Alex Freeman marca de cabeza, el gol tardó en validarse porque se revisaba un fuera de lugar… ¡EXPLOTA LA AFICIÓN!



USMNT se pone 2-0 arriba sobre Australia. pic.twitter.com/ePfgJkl8x7 — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) June 19, 2026

Estados Unidos se adelantó 1-0 a los 11 minutos después de una escapada por la banda izquierda de Folarin Balogun, quien facturó un doblete en la victoria 4-1 sobre Paraguay en el debut hace una semana.

Balogun mandó un centro hacia el delantero Ricardo Pepi, titular en lugar de Pulisic. El balón nunca llegó a Pepi, ya que se desvió en el defensor australiano Cameron Burgess y terminó en la red de los Socceroos para un autogol. Fue el segundo partido sucesivo en el que los estadounidenses se fueron al frente en el marcador gracias a un autogol en este Mundial.