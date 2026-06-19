La selección iraní de fútbol afirma que se le obliga injustamente a viajar a los partidos el día anterior al encuentro y a regresar inmediatamente después, aunque ese calendario no es infrecuente entre las selecciones.

Entonces, ¿cómo funciona todo esto, con 48 equipos recorriendo 16 ciudades de tres países?

Irán se ha visto obligado a cumplir lo que, según Andrew Giuliani, jefe del grupo de trabajo de la Casa Blanca sobre la FIFA, eran normas impuestas anteriormente a raíz de la guerra, pero esas restricciones también se ajustan a las directrices de la FIFA sobre los desplazamientos generales de los equipos.

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Iran’s World Cup team has faced drastically different treatment in the U.S. compared to Mexico.



Iranian players praised Mexico for the hospitality they’ve received, while the U.S. is forcing them to leave the country just 2 hours after each game. pic.twitter.com/hvlKKoTnbV — AJ+ (@ajplus) June 19, 2026

La selección iraní realizó el vuelo chárter de 127 millas (204 kilómetros) desde el Aeropuerto Internacional de Tijuana hasta el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles el día antes de su empate a 2-2 en el partido inaugural contra Nueva Zelanda, el lunes, un trayecto que suele ser corto pero que, según el capitán del equipo, Mehdi Taremi, duró cinco horas, incluidos los controles de seguridad y de inmigración.

Irán regresó a México justo después del partido, que terminó sobre las 20:00, hora del Pacífico. El equipo había esperado poder posponer el viaje un día después del partido.

La federación informó el jueves por la noche de que también se había denegado la solicitud del equipo de viajar a Los Ángeles dos días antes del partido del domingo contra Bélgica, y añadió que presentará una queja ante la FIFA. En un comunicado, la federación señaló que el partido del domingo comenzará más temprano —al mediodía, hora del Pacífico— y afirmó que considera que “dichas restricciones son incompatibles con el principio de garantizar la igualdad de condiciones para todos los equipos participantes y pueden afectar negativamente a los procesos de preparación de los equipos”.

“Somos el único equipo participante en el Mundial que solo permanece 24 horas en las ciudades sede, y eso no es justo”, declaró el viernes el secretario general de la Federación Iraní de Fútbol, Hedayat Mombeini, a través de un intérprete. “Todas estas restricciones que se nos imponen tienen efectos negativos en el estado físico y mental de nuestros jugadores”.

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Sin embargo, el propio itinerario de viaje de la selección de Irán no es inusual para distancias cortas en este torneo. Además, el reglamento de la Copa del Mundo de la FIFA de 2026 establece en su artículo 18.3 que “cada selección deberá desplazarse desde su campamento base hasta la sede del partido un día antes de la jornada del partido (MD-1) y, en casos excepcionales, el MD-2, y deberá regresar a su campamento base tras el partido (el MD o el MD+1)”.

Las restricciones impuestas a la selección de Irán no se han levantado a pesar del acuerdo provisional para poner fin a la guerra. Algunos responsables del equipo y miembros del personal de apoyo no han podido obtener visados para Estados Unidos, y el jugador Mehdi Torabi tuvo que acudir al consulado estadounidense en Tijuana para conseguir un nuevo visado tras el primer partido.

Muchos equipos han ido llegando a las ciudades sede el día antes de sus partidos. Para el partido de la fase de grupos del viernes contra Australia, la selección de EE. UU. realizó el jueves un vuelo de unas 980 millas (1,580 kilómetros) desde su base en el condado de Orange, California, hasta Seattle. El equipo tenía previsto regresar a su hotel en Laguna Niguel tras el partido.

Algunos equipos de la CONCACAF prefirieron llegar el día antes de los partidos de clasificación para el Mundial que se disputaban en Ciudad de México, donde los expertos en rendimiento deportivo aconsejan que, dado que los jugadores no tendrán tiempo de aclimatarse a la altitud, deberían llegar lo más cerca posible de la hora del saque inicial.

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Bosnia-Herzegovina es la selección que más ha tenido que viajar durante la fase de grupos, con un total de 5,878 millas (9,460 kilómetros). Los Dragons tuvieron que recorrer aproximadamente 1,660 millas (2,670 kilómetros) en cada trayecto de ida y vuelta desde Salt Lake City a Toronto, 590 millas (950 kilómetros) hasta Los Ángeles y 690 millas (1,110 kilómetros) hasta Seattle.

El trayecto de Bosnia es mucho más corto que las 9,000 millas (14,484 kilómetros) que tuvo que recorrer Estados Unidos en el Mundial de 2014 en Brasil, el más largo de las 32 selecciones. Los estadounidenses se desplazaron desde su campamento base en São Paulo hasta Natal, una distancia de 1,436 millas (2,311 kilómetros), tres días antes de su primer partido contra Ghana. Recorrieron las 1,832 millas (2,948 kilómetros) hasta Manaos dos días antes de su partido contra Portugal y las 1,321 millas (2,126 kilómetros) hasta Recife dos días antes de su encuentro contra Alemania.

Hace cuatro años, en Catar, todos los estadios se encontraban a menos de 31 millas (50 kilómetros) del centro de la ciudad, lo que permitió a los equipos alojarse en el mismo hotel durante todo el torneo.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.