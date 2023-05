El miembro del Salón de la Fama, el jinete carolinense John Velázquez, dijo a un medio de Estados Unidos esta semana que ha tratado de asesorar múltiples veces a su compatriota y futuro miembro del recinto de inmortales, el trujillano Irad Ortiz, por el estilo agresivo de montar que le ha dado muchos éxitos pero que también le ha ganando mala fama en la hípica estadounidense.

Velázquez habló en un Podcast de Thoroughbred Daily News (TDN) sobre la victoria suya en el Preakness Stakes el sábado pasado. En esa carrera, Velázquez y Ortiz tuvieron un duelo caliente con sus ejemplares antes de que el primero prevaleciera por una cabeza abordo de National Treasure.

PUBLICIDAD

“Creo que definitivamente se pasa de la raya, y se pasa mucho. He hablado con él múltiples veces. He tratado de enseñarle que podemos ser agresivos, pero que hay una raya que obedecer”, dijo Velázquez.

Ortiz es el jinete más exitoso en la hípica de Estados Unidos. Ha ganado cuatro de los últimos cinco premios Eclipse, que reconoce al jinete más destacado en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. Va camino a su quinto Eclipse porque, llegando a mitad de temporada, lidera cómodo la estadística de dinero producido por sus montas y victorias conseguidas.

Pero su estilo agresivo le ha costado múltiples suspensiones en el pasado, incluyendo una de un mes en el 2021 por la Asociación de Carreras de Nueva York.

Las suspensiones son parte del juego en la hípica, como lo son las faltas técnicas y multas por ellas en el baloncesto, la tarjetas rojas en el fútbol y el voleibol, o las expulsiones en el béisbol.

Velázquez fue abordado por este medio esta semana a raíz de la agresividad de Ortiz en el Preakness, además de su victoria en ese clásico, el que ganó por primera vez en 13 intentos. Su respuesta a la audiencia boricua fue más diplomática de la que dio a TDN.

“Irad es como mi hijo. Su papá y yo somos de la misma edad. Ese es el estilo de Irad y le ha dado resultados. Hay que ajustarse a eso”, dijo Velázquez, de 51 años sobre Ortiz, de 30 años.

En el Preakness, que fue un carrerón, el caballo de Ortiz, Blazing Sevens, y el de Velázquez, National Treasure, chocaron costados varias veces cuando estuvieron igualados y en punta en la recta final. Blazing Sevens, por fuera, llegó a sacar la nariz de ventaja, pero National Treasure prevaleció por dentro. La reseña en la base de datos Equibase sobre los desempeños de la carrera describió que Ortiz y Blazing Sevens invadieron el carril imaginario de National Treasure. No hubo penalidades o castigos luego de la carrera.

PUBLICIDAD

Watch back the full 148th running of the Preakness Stakes! #Preakness148 pic.twitter.com/AaPb4L3GFE — NBC Sports (@NBCSports) May 20, 2023

Ortiz ha sido honesto consigo mismo cuando se le aborda para hablar de su estilo agresivo de montar. Este diario lo abordó en el 2022, luego de concluida la temporada con estadísticas espectaculares que le merecieron eventualmente el cuarto Eclipse.

Entonces, el jinete dijo que sigue madurando como jinete para corregir esa agresividad. Su respuesta prácticamente confirma que Velázquez le ha hablado al respecto múltiples veces.

“Mucha gente dice que monto un poco agresivo, y es algo que he tenido que ir modificando en base a reglamento que nos rige a nosotros. Gente que me quiere ver bien, me ha dado consejos para eso. He ido mejorando y madurando en esa faceta. Y creo que ahora mismo estamos bien lejos de lo que éramos hace tres años. Ahora sigo montando agresivo, pero con más calma, pensando más cada decisión que tomo para tratar de coger las menos suspensiones posibles. En años anteriores me limitaba a hacer ciertos números por las suspensiones. Hoy en día he corregido eso y gracias a Dios estamos viendo los frutos”, dijo.

Ortiz lleva sobre 600 montas en la temporada 2023. Ha ganado 169 carreras y sus montas han producido sobre $14 millones. Eso número indican que, si ha tenido suspensiones por su estilo de montar, han sido pocas. Las suspensiones no son una estadística que archive la hípica estadounidense.