El jinete mexicano Pascacio “Paco” López ganó este sábado la edición 151 del Preakness Stakes, con la monta del ejemplar Napoleon Solo, tras arrebatarle la delantera al favorito Taj Mahal, mientras que el puertorriqueño José Luis Ortiz no pudo repetir su histórica gesta en el Kentucky Derby y finalizó tercero a bordo de Chip Honcho.

José Luis no montó a Golden Tempo, el ejemplar con el que conquistó el Derby, debido a que la entrenadora Cherie DeVaux decidió reservar al caballo para el Belmont Stakes, la tercera pata de la Triple Corona, que se celebrará el 6 de junio en Saratoga Springs.

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Su hermano, Irad Ortiz, tampoco corrió con suerte en esta edición del Preakness y terminó en el duodécimo puesto encima de Talkin, luego de guiar a Renegade en el Derby. Sin embargo, los hermanos Ortiz no fueron los únicos boricuas que participaron en la segunda pata de la Triple Corona.

Jaime Torres concluyó en el quinto lugar en la silla de Incredibolt, caballo con el que debutó en la primera parada, mientras que el veterano John Velázquez cruzó la meta undécimo sobre Corona de Oro.

A DOMINANT performance at the 151st Preakness Stakes for Napoleon Solo!👏



📺: 151st Preakness Stakes on NBC and Peacock pic.twitter.com/tOMYK1Asjl — NBC Sports (@NBCSports) May 16, 2026

Para López, esta representó su primera victoria en una parada de la Triple Corona, a pesar de ser un experimentado jinete con 40 años que ha ganado más de 400 carreras. La segunda posición le perteneció a Iron Honor, que fue montado por el francés Flavien Prat.

Taj Mahal tanía una cuota de 9-2 —la más alta para un favorito del Preakness desde que la carrera se trasladó a su distancia actual de 1 3/16 millas en 1925. Iron Honor había sido el favorito en la línea matutina con 9-2, pero para cuando los caballos entraron en el arrancadero era una opción de 8-1.

Taj Mahal salió al frente temprano y cubrió el primer cuarto de milla en 22.66 segundos, pero el invicto caballo de la entrenadora Brittany Russell no pudo sostenerse y fue superado por Napoleon Solo (7-1) cerca de la entrada de la recta final.

Iron Honor fue una amenaza al final, pero se quedó corto por 1 1/4 cuerpos.

Preakness, que antes era un evento bullicioso con multitudes de aficionados y música en vivo en el césped interior, se disputó este año en Laurel en un ambiente apagado, con la asistencia limitada a 4,800 personas.