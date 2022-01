El establecido jinete Manuel Franco dijo hoy miércoles que tomó la decisión de separarse, en buena lid, del legendario exjinete y actualmente agente Ángel ‘Junior’ Cordero, precisando que necesitaba un cambio que le ayude a recuperar el nivel de oportunidades de victorias que estuvo logrando con más frecuencias en pasados años.

Franco rompió con Cordero esta semana y firmó con el representante de jinetes John Panagot.

“A Cordero lo admiro mucho. Es una leyenda y me ayudó mucho en mi carrera desde que empecé. Terminamos pero seguimos siendo amigos. Hablé con él ayer y todo. Él entiende porque él fue jinete”, dijo Franco.

PUBLICIDAD

Franco, egresado de la escuela vocacional Agustín Mercado Reverón en el 2012, llegó a Estados Unidos en el 2013 y se ha establecido en la hípica estadounidense como uno de los mejores jinetes. Por los pasados cinco años ha estado en el Top 10 de la estadística de dinero producido por sus montas.

En total tiene 1,616 primeros lugares y ganancias acumuladas de $107,423,169.

Manuel Franco en su año de aprendiz en el hipódromo Camarero en el 2013. ( Archivo )

Logró 252 triunfos en el 2018, acompañado por ganancias de sobre $17 millones.

El jinete carolinense explicó que necesitaba un cambio porque el negocio había bajado en los últimos meses en términos de victorias.

“En este negocio, si te enfrías, luego es difícil de volver. Las cosas no estaban yendo de la manera en que yo quería en los últimos meses. La cosa estaba un poco lenta. La cantidad de victorias. No he estado sacando las mismas carreras como en otros años. La cosa ha ido más lenta”, dijo Franco.

A Cordero lo admiro mucho. Es una leyenda y me ayudó mucho en mi carrera desde que empecé. Terminamos pero seguimos siendo amigos. Hablé con él ayer y todo. Él entiende porque él fue jinete - Manny Franco

“En la relación de agente y jinete, él me ayuda y yo lo ayudo. Tiene que ver bastante (la relación) con los resultados porque el agente es el que se comunica con los dueños y entrenadores de caballo. La cosa no estaba yendo como yo quería”, agregó.

Franco lleva dos temporadas corridas sin haber llegado a la frontera de los 200 triunfos. Tuvo 181 en el 2021 y 140 en el 2020, que fue el año de actividad interrumpida por la pandemia. El 2020 fue el año de Franco con el caballos Tiz de Law, que ganó el Belmont Stakes y clásicos de relevancia como el Florida Derby en Gulfstream Park de Miami y el Travers en Saratoga, Nueva York.

PUBLICIDAD

Tiz the Law, ganador de cuatro carreras de Grado 1, ha sido el principal caballo de Franco en la carrera del jinete. ( Seth Wenig )

El también jinete de Sharing y Channel Maker, ganadores de carreras de Grado 1, reconoció que un cambio de jinete no le garantiza que logrará más victorias. Pero si aspira a que Panagot sea un buen contacto a grandes oportunidades, precisando que su nuevo agente es al igual que Cordero una persona de muchos contactos habiendo sido en el pasado el representante del miembro del Salón de la Fama y cuatro veces corridas ganador del premio Eclipse, el activo jockey venezolano Javier Castellanos.

En palabras sencillas, que tiene fe en su nueva conexión.

“Lo conozco desde hace un par de años. Él es el mánager del Robert Lapenta Stable. No fue algo que planifiqué. Panagot estaba sin jinete ahora mismo y acudí a él”, dijo Franco. “Me gusta que sea así (sin otro jinete para manejar). No tengo problemas con que tenga otro jinete, pero para empezar me gusta así“.

“No es una garantía. Es algo que depende de si Dios lo quiere y de que todo salga bien. Le tengo fe. Trabajaremos duro para hacer lo que estaba haciendo”.

Franco regresa a la acción este jueves en Aqueduct, Nueva York.