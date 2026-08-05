Santo Domingo. Alysbeth Félix conquistó este miércoles la medalla de oro en la prueba individual de salto de longitud y cerró la primera jornada del heptatlón como líder de la clasificación general para darle a Puerto Rico su segundo título en el atletismo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

La jornada también dejó una medalla de plata para Jerome Vega en el lanzamiento de martillo, un récord nacional y de los Juegos para José Figueroa en las semifinales de los 200 metros y un bronce para Paola Vázquez en los 100 metros con vallas.

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Un oro construido con sacrificios

Félix tuvo una jornada memorable al conquistar la prueba de salto de longitud con un mejor salto de 6.54 metros, competencia que había sido interrumpida por la lluvia y se reanudó tiempo después. Su compatriota Paola Fernández finalizó quinta con una marca de 6.34 metros.

La medalla tuvo un significado especial para la atleta, quien reveló que tomó una licencia de 40 días sin sueldo para poder prepararse para los Juegos y que actualmente se sostiene con el apoyo económico que recibe del Comité Olímpico de Puerto Rico, mientras la aportación del Departamento de Recreación y Deportes cubre únicamente sus viajes.

“Me siento sumamente sorprendida. No trabajé para menos. Creo que trabajamos fuertemente. Estuve 40 días de licencia sin sueldo, así que ahora mismo solamente me estoy sosteniendo con lo que me paga el Comité Olímpico. Tuve que gastar para prepararme para esta competencia”, expresó.

Félix añadió que el esfuerzo valió la pena gracias al respaldo de su esposo, su familia y de su entrenador, quien la ha preparado de forma voluntaria.

“Todo este sacrificio es bien gratificante. Lo he dejado todo, lo he dado todo y he hecho todo lo posible por llevar el nombre de Puerto Rico en alto en estos 16 años que llevo representando a Puerto Rico. Es un sueño hecho realidad. Aún no creo que haya ganado el oro en salto largo. Tenía cuatro bronces y este es mi primer oro”, afirmó.

Esta es la segunda medalla de oro en atletismo luego de la conquistada por Yariel Soto en el decatlón.

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Además del título en salto de longitud, Félix cerró la primera jornada del heptatlón al frente de la clasificación general con 3,509 puntos tras completarse los primeros cuatro eventos.

Fue segunda en los 100 metros con vallas con 13.47 segundos, empató el primer lugar en el salto de altura con la mexicana Katia Uribe al superar 1.70 metros, terminó quinta en el lanzamiento de peso con 11.79 metros y ganó los 200 metros con un tiempo de 24.30 segundos.

“Mañana voy a dar todo de mí. Mis compañeras están puestas para competir y yo tengo que seguir al nivel. No le puedo bajar”, dijo sobre la jornada decisiva del jueves.

Por su parte, Fabiola Declet marcha tercera en la clasificación general con 3,349 puntos. Fue tercera en los 100 metros con vallas (13.69), séptima en salto de altura (1.58), segunda en lanzamiento de peso (12.07) y segunda en los 200 metros con 24.34 segundos.

Las últimas tres pruebas del heptatlón -salto de longitud, lanzamiento de jabalina y 800 metros- se celebrarán el jueves.

Vega vuelve al podio

Vega conquistó la medalla de plata en el lanzamiento de martillo con un mejor intento de 73.88 metros.

Vega, campeón de la prueba en San Salvador 2023 y poseedor del récord nacional con 76.17 metros, consiguió su mejor lanzamiento en el tercer intento, pero fue superado por el cubano Ronald Mencía, quien ganó el oro con 74.55 metros en la cuarta ronda.

El lanzador puertorriqueño Jerome Vega. ( Xavier Araújo )

“Fue una competencia difícil, una de las competencias más consistentes que he tenido en la temporada. No pudimos revalidar, pero nos llevamos una plata con mucho orgullo porque fue peleada hasta el último lanzamiento. Lo dimos todo y nos disfrutamos la competencia, que es la parte bonita del deporte y los valores del Olimpismo”, expresó.

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El atleta adelantó que esta fue su última competencia de la temporada y que ahora concentrará su preparación en los Juegos Panamericanos de 2027 y el Campeonato Mundial.

Con este resultado, Vega volvió a subir al podio centroamericano tras el oro conquistado en San Salvador 2023. El también puertorriqueño Michel Soler finalizó quinto con un lanzamiento de 66.36 metros.

Figueroa rompe el récord

José Figueroa avanzó a la final de los 200 metros tras dominar la primera semifinal con un espectacular tiempo de 19.76 segundos, el mejor registro de todas las series.

Con esa actuación, el puertorriqueño implantó un nuevo récord de los Juegos Centroamericanos y del Caribe y mejoró su propio récord nacional.

Figueroa, quien ya ganó una medalla de plata como integrante del relevo mixto 4x400 metros, disputará la final el jueves a las 5:10 p.m.

Puerto Rico también tendrá representación con Adrián Canales, quien clasificó con el octavo mejor tiempo de las semifinales al detener el cronómetro en 20.62 segundos.

La final reunirá a figuras como el dominicano Alexander Ogando, medallista olímpico de plata en el relevo mixto 4x400 metros en Tokio 2020 y campeón mundial de esa prueba en 2022, además del colombiano Ronal Longa, uno de los velocistas más destacados de la temporada.

José Figueroa durante un entrenamiento en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. ( Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media )

Vázquez alcanza el podio

Paola Vázquez conquistó la medalla de bronce en los 100 metros con vallas con un tiempo de 12.99 segundos, luego de haber terminado cuarta en San Salvador 2023.

La colombiana María Murillo ganó el oro con 12.64 segundos y la cubana Greisys Roble obtuvo la plata con 12.68.

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“Estoy bien feliz, estoy bien contenta. Hace tres años estaba en San Salvador, llegué cuarta, así que la misión de hoy era coger una medalla y se me dio. Una vez más, mis papás están aquí, así que ¿qué más puedo pedir?”, expresó mientras trataba de contener las lágrimas.

La atleta explicó que el bronce fue el resultado de una intensa preparación durante toda la temporada. Aunque reconoció que llegó con incertidumbre por el nivel de sus rivales, aseguró que concentrarse únicamente en su ejecución fue la clave para subir al podio.

“La carrera era como esperaba. La cubana y la colombiana eran las más duras y lo sabíamos. En la semifinal ambas corrieron en 12 segundos. Yo me quedé un poco más rezagada, pero sabía que lo podía hacer. Me enfoqué en lo que tenía que hacer y lo hice”, sostuvo.

En los 1,500 metros, Carlos Vilches llegó a figurar provisionalmente con la medalla de bronce tras la descalificación del mexicano Eduardo Herrera, quien había cruzado primero la meta. Sin embargo, la delegación mexicana presentó una protesta que fue acogida por el jurado, Herrera fue restituido como campeón y el puertorriqueño regresó a la cuarta posición. Vilches registró un tiempo de 3:47.55, mientras que Ángel Rosado concluyó séptimo con 3:50.60.

En los 400 metros femeninos, disputados bajo un fuerte aguacero, Andrea Rivera finalizó cuarta con 52.01 segundos y Gabriella Scott terminó quinta con 52.42. La dominicana Marileidy Paulino conquistó el oro con récord centroamericano de 48.94 segundos, seguida por la cubana Roxana Gómez (49.99) y Shafiqua Maloney, de San Vicente y las Granadinas.

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Puerto Rico pierde el bronce del relevo mixto

Puerto Rico perdió el miércoles la medalla de bronce que había recibido provisionalmente en el relevo mixto 4x100 metros, luego de que prosperara una apelación presentada por República Dominicana.

El cuarteto integrado por Eloy Benítez, Gladymar Torres, Adrián Canales y Frances Colón había cruzado inicialmente la meta en la quinta posición con su mejor marca de la temporada, 41.39 segundos. Posteriormente, una protesta provocó la descalificación provisional de República Dominicana y de México por una infracción en la zona de entrega del bastón, lo que elevó a los boricuas al tercer lugar.

Sin embargo, el jurado acogió la apelación presentada por la delegación dominicana y restituyó su resultado, devolviéndole la medalla de oro. Aunque México permaneció descalificado, Puerto Rico descendió nuevamente al cuarto lugar y se quedó sin la medalla de bronce.