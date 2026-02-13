Roma. Un fugitivo eslovaco que llevaba 16 años prófugo fue finalmente arrestado cuando se presentó en Milán para apoyar a su selección nacional de hockey sobre hielo en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina, informó la Policía el viernes.

El hombre de 44 años, cuyo nombre no fue revelado, era buscado por las autoridades italianas por una serie de robos cometidos en 2010.

Los carabineros lograron localizarlo y arrestarlo el miércoles después de que se registrara en un camping a las afueras de Milán, gracias a una alerta automática de la recepción del camping.

El fugitivo fue trasladado posteriormente a la prisión de San Vittore de Milán para cumplir una condena pendiente de 11 meses y 7 días, según los carabineros, la Policía Militar italiana.

El hombre no pudo ver el partido inaugural, en el que la selección eslovaca de hockey venció a Finlandia por un contundente 4-1 en el Santagiulia Arena de Milán el miércoles.