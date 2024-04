2024 Mt. SAC Relays | Invitational Decathlon



100m

1) 10.31 Ayden Owens-Delerme (1.9 wind) 1,020 pts

4) 10.61 Jack Turner (1.0 wind) [PR] 949 pts



Turner previous best 10.76, wins first heat

Owens just off best of 10.27 set at 2022 Mt. SAC pic.twitter.com/hXffOlAkGp