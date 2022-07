No son siete atletas, sino ocho, los que representarán a Puerto Rico en el Campeonato Mundial de Atletismo Oregon 2022.

Apunte simbólicamente hablando a Jan Figueroa, nacido en Loiza, criado entre Carolina y Orlando, y quien tan reciente como en marzo corrió el Puerto Rico 10K Run sobre el puente Teodoro Moscoso.

Resulta que Figueroa viajará como aventurero y fotógrafo al Campeonato Mundial, con sede en Eugene, Oregon, al noroeste de Estados Unidos. Lo hará desde Tampa en un relevo de ocho guaguas durante tres días y más de 4,000 millas de trayectoria. Agréguele un pon en carro desde Portland a Eugene para completar la aventura.

“Salgo en lunes a las 5:45 p.m. y llego a Portland (Oregon) el jueves a las 6:00 p.m. Allí un amigo me recoge y me lleva en carro a Eugene, porque en Eugene no hay parada de guagua”, detalló Figueroa sobre el remoto Eugene, Oregon.

“Y el viaje es corrido porque la escala más larga de duracion será de una hora y 15 minutos. No voy a poder bañarme y dormir en hoteles, así que voy a bañarme con ‘chubs’ (toallas húmedas) y comer comida de gasolinera”, agregó gráficamente Figueroa, quien hará el viaje sin compañía.

La aventura lo llevará desde Tampa hacia el norte con paradas en Orlando, Atlanta y Chicago. Cambiará rumbo hacia el oeste con paradas en Billings (Montana), Spokane (Washington) y Pilot (Oregon) hasta llegar a Portland.

“Por ahí voy a ir, tirando fotos, grabando, haciendo mi blog y posteando”, dijo Figueroa.

The commitment 🥹



3 days on buses to get to the #WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/Xv4nSZ9a9u — World Athletics (@WorldAthletics) July 6, 2022

Dos razones y un reto llevan a Figueroa a hacer esta aventura, siendo la primeras dos sus pasiones por el atletismo y la fotografía.

Figueroa dijo que ha hecho fondismo desde que tiene 12 años en Orlando y desde que un maestro de escuela lo vio correr la milla en pista y le auguró un futuro. Fue becado en la institución universitaria Florida Gulf Coast y luego pasó como estudiante posgradiado a competir con la Universidad de Tampa hasta el 2021.

Corrió en pista, campo traviesa y en ruta. Y en marzo vino a Puerto Rico para correr el Puerto Rico 10K Run mientras le traía una costosa bicicleta empacada para su padre Jesús, de quien dijo que es un aficionado al ciclismo, de los que le da la vuelta a la Isla en un par de días.

Oregon 2022 será, por tanto, un sueño realidad para este fondista.

“Va a ser difícil el viaje porque es sin parar durante cuatro días y sin comodidades, pero vale la pena porque luego voy a estar nueve días en el Campeonato y conociendo a los mejores atletas del mundo”, dijo.

Jan Figueroa en uniform de la Unversidad de Tampa en la que compitió como atleta-estudiante posgraduado hasta el 2021. ( Suministrada/Jan Figueroa )

La fotografía es la otra razón y la que lo retó a ir en guagua hasta el Campeonato Mundial.

Cuenta Figueroa que trabajará como fotografo en el Mundial para New Generation Track and Field, que es una compañía de mercadeo de pista y campo cuyo dueño, Ben Crawford, lo retó a hacer el viaje en guagua.

Figueroa agregó que New Generation lo llevó previamemte en avión al Campeonato NCAA de Atletismo en mayo y al Campeonato Nacional de Estados Unidos hace dos semanas. Ambos eventos también se celebraron en Eugene, Oregon, en el mismo estadio Hayward Fields en donde se celebrará el Campeonato Mundial a partir de 15 de julio.

“(Crawford) Me cubrió los gastos para la NCAA y el campeonato de Estados Unidos y me preguntó por qué no hacerlo en guagua. Yo le dije que sí, que lo hago, que no puedo dejar pasar esa oportunidad porque uno no sabe cuándo regresa un Mundial a Estados Unidos”, dijo.

Aun siendo una potencia mundial, Oregon 2022 marca la primera vez que Estados Unidos sea sede de un Mundial de atletismo, que se celebra cada dos años desde el 1983.

Allí estará la delegación de siete atletas de Puerto Rico encabezada por la vallista y campeona olímpica Jasmine Camacho Quinn y y el decalista campeón de la NCAA , Ayden Owens Delerme.

Igualmente estarán estrellas mundiales como los saltadores Yulimar Rojas (Veneuela) y Mondo Duplantis (Noruega), los velocistas Noah Lyles (Estados Unidos) e Elaine Thompson Heras (Jamaica), así como el contigente de fondistas africanos, velocistas jamaquinos y lanzadores europeos.

Luego de ver todo ese lujo por nueve días de competencias, Figueroa está considerando regresar en guagua desde Oregon a Tampa.

El boricua dijo que el regreso en guagua es interesante porque la ruta es distinta a la de la ida, en sentido de que sale del oeste por la costa californiana y baja al sur y los estados del Golfo de México.

Esa ruta, dijo Figueroa, le completaría la vuelta a Estados Unidos ya que la ida es mayormente por el norte del país.

Pero Figueroa dijo que necesita considerar cómo esté físicamente luego de acumular tres días de viaje en guagua para llegar a Oregon y nueve días de trabajo en el Campeonato.

“Hay que ver si voy a estar explota’o. Y hay gente que ya me quiere pagar el pasaje”, dijo.