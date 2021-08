Tokio. Jasmine Camacho-Quinn tuvo que vivir con el recuerdo de Río 2016 por cinco años y tendrá que vivir por más tiempo con la pregunta que fue formulada aquí nuevamente: ¿Por qué no optó por representar a nivel internacional a los Estados Unidos?

El oro que ganó el domingo en Tokio 2020 aumentó la demanda, la atención y el interés por la atleta y por conocer una respuesta a dicha interrogante.

El domingo de la medalla, Camacho Quinn pasó de ser atendida solamente por la prensa boricua, a enfrenar ese día una muralla de periodistas internacionales y estadounidenses que apuntaron también sus cámaras y micrófonos hacia la atleta que recién había ganado la medalla de oro en los 100 metros con vallas y establecido además, en la semifinal del evento, un nuevo récord olímpico.

PUBLICIDAD

Y fue así como surgió la pregunta nuevamente, a lo que Camacho Quinn contestó que aunque ciertamente pudo haber hecho el equipo de Estados Unidos,tomó tomó su decisión basaba en sus raíces puertorriqueñas una vez supo que podía ser elegible para representar a Puerto Rico.

Este medio le comentó cómo se siente de la insistencia con la pregunta, a lo que ella sencillamente dijo que tendrá que acostumbrarse a que le cuestionen.

“Siempre me van a preguntar”, dijo.

Decidí representar esa parte de mi (puertorriqueñidad). Mi mamá no pudo representará a Puerto Rico y quería que yo sí pudiera. Verle la cara de felicidad de que representó a Puerto Rico es lo mejor - Jasmine Camacho Quinn

Y precisó que siempre tendrá que repetir la misma respuesta.

“Cuando comencé en el atletismo desconocía las reglas. No sabía que podía representar a Puerto Rico. Luego supe que sí podía, que por mi madre podía representar a Puerto Rico. Por mi talento pude haber formado parte del equipo de Estados Unidos. No tengo dudas, pero decidí representar esa parte de mi (puertorriqueñidad). Mi mamá no pudo representará a Puerto Rico y quería que yo sí pudiera. Verle la cara de felicidad de que representó a Puerto Rico es lo mejor”, repitió.

Nacida, críada y desarrollada en Estados Unidos, Camacho Quinn es una de muchos casos similares que tiene el deporte puertorriqueño. El Equipo de baloncesto en Tokio 2020 tiene varios casos similares, como el de Jennifer O’Neill, quien fue enebeista, y la taekwondista Victoria Stambaugh.

Camacho Quinn probó en Tokio 2020 que hubiese sido la mejor atleta de su evento independientemente de los colores que vistiera.

La diferencia para ella es que su representación con la isla de 100x35 no pasa desapercibida por ninguno de los millones de habitantes de Borinquen.

“Ver las caras de felicidad para mí es suficiente”, dijo.