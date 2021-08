María Camacho-Quinn contestó el teléfono con voz ronca. El cansancio se pudo apreciar de inmediato. Apenas había dormido una hora después de dejar correr las lágrimas por su rostro al ver a su hija, Jasmine Camacho-Quinn, ubicada en el centro del podio olímpico mientras se alzaba la bandera de Puerto Rico con “La Borinqueña” de fondo.

La satisfacción, la alegría y el orgullo, sin embargo, le dieron algún impulso para compartir en entrevista telefónica la emoción vivida desde que la menor de sus cuatro hijos -única mujer- ganó la medalla de oro en los 100 metros con valla en las Olimpiadas de Tokio 2020. El momento lo comparó con el nacimiento de Jasmine hace 24 años.

“Es como cuando tuve a mi hija”, expresó la progenitora desde Carolina del Sur, donde vive junto con su esposo y otros miembros de la familia. “Ella es la bebé”.

María imaginó que su hija traería la segunda medalla de oro para Puerto Rico -y la primera en atletismo- cuando estableció el nuevo récord olímpico de 12:26 en la fase semifinal de la competencia.

“Cuando ella corrió la segunda vez y rompió el récord olímpico, yo dije, ‘Ésa va a traer esa medalla para Puerto Rico’. Ella dijo que lo iba a hacer y lo quería y lo hizo... ¡Regaló el oro para Puerto Rico!”.

La familia de la atleta se reunió en un sports bar en la noche del domingo para ver la carrera final y con el resultado, estallaron en gritos, aplausos y gestos de felicidad. A la madre se le observó arrodillarse en el piso ante el logro histórico de su “nena”.

“Mi esposo y yo siempre hablábamos con ella. ‘Stay focus, si la quieres, you get it’” - María Camacho-Quinn / Madre de Jasmine

Esta puertorriqueña, natural de Trujillo Alto, había terminado una llamada con su hija poco antes de contestarle a este diario. Sobre esa conversación, compartió que le comunicó lo feliz que estaba por ella y que había llorado al verla colocarse la medalla sobre el cuello.

“Ella me dijo, “Mami estoy cansá, pero estoy orgullosa. You know, that was for me”, contó.

Esta boricua de la diáspora ha procurado inculcarle a sus hijos el orgullo por Puerto Rico, aún cuando todos nacieron en Carolina del Sur.

María Milagros Camacho junto a su hija Jasmine.

“Siempre, desde que eran chiquitos. Ellos sabían que soy de Puerto Rico y así van a ser”, afirmó, quien visitó la Isla hace cerca de un año y medio, previo a la declaración de la pandemia. En Trujillo Alto tiene tres hermanas, sobrinas y primos.

“Mi hermana me llamó y me dijo que todavía están celebrando por allá”, dijo sobre la progenitora del pelotero profesional Johneshwy Fargas.

Después de Río 2016, Jasmine consideró no correr más

Esta primera medalla de oro en el deporte de atletismo fue un posibilidad en las Olimpiadas de Río 2016, cuando Jasmine se perfilaba como ganadora en su disciplina, pero un tropiezo en la antepenúltima valla la sacó de competencia luego de haber estado dominando cómodamente en la etapa semifinal.

En esa ocasión, María observó lo que le ocurrió a su hija desde las gradas. Fue el comienzo de una etapa de frustración que llevó a la atleta a considerar el retiro. Inclusive, no representó a Puerto Rico en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018 ni en los Juegos Panamericanos Lima 2019.

“Cuando eso pasó en Río, que yo estaba por allá, ese año ella iba a traer una medalla pa’ Puerto Rico, pero lo que pasó, pasó”, recordó. “Después que eso le pasó, ella estaba bien stress out (estresada), que no quería correr más, pero mi esposo y yo hablamos con ella y ahí encontró otro coach (John Coaglan y Gary Evans) y se mudó de Texas para Orlando, Florida, y ahí todo empezó a cambiar, y ahora está bien feliz con su vida”.

María fue corredora al igual que su hija. Se destacó mientras estudiaba en la universidad en los 200 metros con valla y en el salto largo.

Quiso llevar la flor de Puerto Rico

La aparición de Jasmine esta mañana vistiendo el uniforme olímpico de Puerto Rico con una flor de Maga adornando su cabello fue un detalle que, de inmediato, provocó la curiosidad y admiración de los seguidores.

¿De dónde salió la flor?

Resulta que antes de viajar a Tokio, Jasmine expresó el deseo de llevar la flor típica de la Isla y la consiguió en Amazon, según reveló la madre.

“Quería la flor de Puerto Rico; la compró porque dijo que iba a ganar ese oro pa’ Puerto Rico”.

María prometió estar presente en el recibimiento que se le hará a su hija en Puerto Rico.