Tony Romo fue apartado temporalmente de su puesto como analista principal de la cobertura de la NFL en CBS luego de su arresto la semana pasada por presuntamente conducir un vehículo bajo los efectos del alcohol.

CBS Sports anunció este viernes que el exmariscal de campo de los Dallas Cowboys permanecerá en licencia “hasta nuevo aviso”. Durante su ausencia, J.J. Watt acompañará a Jim Nantz y Tracy Wolfson como parte del equipo principal de transmisiones de la NFL de la cadena.

Romo, de 46 años, fue arrestado el 23 de julio tras ser detenido mientras conducía hacia el sur por la Interestatal 43, en Wisconsin. Según un informe de la Oficina del Sheriff del Condado de Milwaukee, el exjugador tuvo un desempeño deficiente en las pruebas de sobriedad realizadas en el lugar antes de ser arrestado, fichado y posteriormente puesto en libertad.

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El exdeportista deberá comparecer ante un tribunal el próximo 21 de septiembre.

El anuncio de CBS Sports se produjo después de que documentos divulgados por la Oficina del Sheriff revelaran que los agentes encontraron una botella abierta de una bebida alcohólica en el lado del pasajero del Jeep negro que conducía Romo, durante el inventario realizado antes de remolcar el vehículo.

De acuerdo con las citaciones, la Policía detuvo a Romo luego de observar que adelantó varios vehículos por una zona de separación (“gore area”) que divide el tránsito de la autopista de los vehículos que ingresan desde una rampa de acceso. Los agentes indicaron que Romo preguntó qué era una “gore area” durante la intervención.

Las imágenes de la cámara corporal de los agentes, divulgadas a principios de esta semana, muestran a Romo diciendo que venía de un campo de golf y que se dirigía a visitar a sus abuelos cuando fue detenido.

Uno de los agentes le explicó que sospechaba que estaba bajo los efectos del alcohol porque tenía los ojos enrojecidos y vidriosos, además de un fuerte olor a bebida alcohólica.

Romo cursó la escuela superior a unos 35 millas de Milwaukee, en Burlington, Wisconsin.

Desde 2017 se desempeña como analista principal de la cobertura de la NFL en CBS, luego de una carrera profesional con los Dallas Cowboys entre 2004 y 2016, en la que fue seleccionado al Pro Bowl en cuatro ocasiones.

El exmariscal de campo continúa siendo el líder histórico de la franquicia en pases de touchdown, con 248, y mantuvo el récord de más yardas por pase (34,183) hasta que Dak Prescott lo superó la temporada pasada.

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Por su parte, J.J. Watt se unió a CBS en 2023. Durante dos temporadas fue analista del programa “The NFL Today” y desde la campaña pasada forma parte del segundo equipo de transmisiones de la cadena junto a Ian Eagle.

Romo no tenía previsto narrar su primer partido de la temporada regular hasta el 13 de septiembre. Antes de eso, CBS transmitirá un encuentro de pretemporada entre los Cincinnati Bengals y los Philadelphia Eagles el 28 de agosto.

Se espera que CBS anuncie en las próximas semanas la asignación de partidos y las parejas de comentaristas para las primeras tres semanas de la temporada regular de la NFL.