Kansas City, Missouri. Los Chiefs de Kansas City presentaron e miércoles las primeras imágenes de su nuevo estadio techado de $3,000 millones, cuya inauguración está prevista para 2031.

El estadio, completamente cerrado, contará con paneles translúcidos en el techo y un exterior simétrico y curvo. El nuevo recinto también rendirá homenaje al Arrowhead Stadium, la casa de los Chiefs desde 1972, y tendrá capacidad para unas 70,000 personas, con una grada superior ondulada en las zonas de anotación.

A legacy reimagined.



Every detail of our new stadium honors our past as we innovate for the future. Our home will amplify 70,000 of the world’s loudest fans, facilitate world-class tailgating, and preserve our unrivaled homefield advantage.



We’re thrilled to share our first… pic.twitter.com/FPqKgIO7c0 — Kansas City Chiefs (@Chiefs) July 22, 2026

Los Chiefs anunciaron a finales de diciembre que se mudaban de su histórica sede en el Arrowhead Stadium, cruzando la frontera estatal entre Kansas y Missouri. La mudanza se produjo después de que los legisladores de Kansas votaran para permitir que el estado emitiera poco más de $2,400 millones en bonos para cubrir cerca del 60% del costo del estadio, un nuevo complejo de entrenamiento, además de espacios comerciales y de entretenimiento.

El estadio se construirá en Kansas City, Kansas, cerca del Kansas Speedway y de un distrito comercial conocido como The Legends. La zona también alberga el Sporting Park, la sede del equipo de la MLS Sporting Kansas City, y un estadio de béisbol de ligas menores.