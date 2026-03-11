El rugir de los motores marcará el inicio de la temporada 2026 del automovilismo deportivo en la isla con la celebración del Kia Grand Prix, primera carrera oficial del campeonato del Club de Corredores de Circuito de Puerto Rico, programada para el domingo 29 de marzo en la Salinas Speedway.

La jornada comenzará a las 9:00 de la mañana y se extenderá hasta las 5:00 de la tarde con acción continua en pista, en lo que los organizadores anticipan será uno de los eventos más concurridos en la historia reciente del circuito local.

La nueva temporada arranca con un récord histórico de 50 pilotos inscritos, una cifra que, según el club, refleja el crecimiento sostenido del automovilismo en Puerto Rico y el surgimiento de una nueva generación de competidores.

PUBLICIDAD

Entre los pilotos que participarán figuran Carlos Sepúlveda, Carlos Vega, Daniel Molina, Marcos Vento y Fabinne Besosa, quienes buscarán defender posiciones y sumar los primeros puntos del campeonato.

Además de la acción en el asfalto, el evento contará con una zona de fanáticos con simuladores de carrera gratuitos presentados por Mech-Tech College, rifas de herramientas de la marca Tolsen Tools, exhibidores y vendedores de ropa y accesorios, así como otras actividades interactivas para el público.

El evento será el 29 de marzo. ( Suministrada )

“Esta temporada 2026 marca un antes y un después para nuestro deporte. Tener un récord de 50 pilotos compitiendo demuestra el crecimiento del automovilismo en Puerto Rico y el compromiso de una nueva generación de corredores”, expresó Molina, presidente del club.

Uno de los momentos más esperados será la presentación del nuevo modelo deportivo Kia K4, durante la cual se rifarán experiencias de “rides” junto a pilotos profesionales.

El evento será transmitido en vivo durante todo el día a través del canal de YouTube Acelerando RD. La entrada tendrá un costo de 20 dólares por persona y estará disponible directamente en la pista el día de la carrera.