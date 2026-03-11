Fue la jugada más debatida del año en las Grandes Ligas de Béisbol, quizá la secuencia más diseccionada y discutida de la historia de las Series Mundiales.

¿Debería Isiah Kiner-Falefa haber tomado una ventaja mayor? ¿Por qué el entrenador de tercera base trazó una línea en el suelo justo ahí? ¿Y si IKF hubiera corrido hacia el plato en lugar de deslizarse?

“Pensaré en ello hasta el día en que deje este mundo”, se lamentó John Schneider, entrenador de los Toronto Blue Jays.

A punto de destronar a los campeones Dodgers en un vibrante séptimo partido. Un par de meros centímetros, una marca de tacos a punto de ganar la corona, ¿verdad?

De hecho, no.

No es que disminuya el escozor para los Blue Jays y sus aficionados, pero el intenso drama sobre el receptor de Los Ángeles Will Smith levantando su pico fuera del plato y luego reajustándose en el lanzamiento a home del segundo base Miguel Rojas era discutible: IKF ya estaba fuera.

“Después de revisar todos los ángulos relevantes, el oficial de repetición determinó definitivamente que el pie del receptor estaba tocando el plato cuando la pelota entró en contacto con el interior de su guante”, rezaba el informe oficial de la MLB, que lo facilitó recientemente a The Associated Press.

Una última pieza del rompecabezas, una última mirada a una jugada que sigue fascinando al mundo del deporte. El pie de Smith estaba en el plato cuando atrapó la pelota, y fue entonces cuando Kiner-Falefa fue forzado a salir.

¿Qué tan cerca estuvo Toronto de ganar en la parte baja de la novena entrada? Que sea más como 3 pies.

“Nunca sentí que mi pie se saliera”, dijo Smith este mes en una sesión de práctica del Clásico Mundial de Béisbol. “Realmente no me di cuenta de que (estaba cerca) hasta que vi la repetición, así que no estaba tratando de volver atrás y tocarlo”.

El tres veces All-Star dijo que no había visto el informe de MLB del centro de repeticiones.

“Sólo me preocupaba que estuviera fuera”, dijo Smith.

MLB Statcast no tiene una medida exacta -- los datos de seguimiento sitúan el centro de masa de IKF a unos 5 pies del plato, su pierna izquierda estaba extendida más lejos.

“He visto ese vídeo 3.000 veces y en 1.500 de ellas parece que Will está fuera del plato. Me entiendes?” dijo Schneider en las reuniones invernales de diciembre, un mes después de aquella derrota por 5-4 en 11 entradas. “Y la otra mitad parece que está encendida. Así que, así de cerca estuvo”.

Kiner-Falefa fichó por los Medias Rojas de Boston el mes pasado. En su conferencia de prensa introductoria, su casi fracaso en Toronto siguió siendo un tema fresco. Durante toda la pretemporada se le criticó por su conservador lanzamiento de 7,8 pies desde la tercera base. Dijo que habría sido más agresivo si no hubiera sido por el mandato de los Blue Jays de permanecer cerca de la bolsa.

“No me di cuenta de que iba a ser una jugada tan reñida”, dijo. “Si hubiera dado un paso más, sí, habría estado a salvo. Pero no lo estaba”.

Resulta que necesitaba unos metros más, no centímetros.

El jonrón solitario de Rojas con un out en la parte alta de la novena empató a 4. Los Blue Jays cargaron las bases con un out en la parte baja, con Kiner-Falefa en tercera base como corredor suplente de Bo Bichette.

Mientras Daulton Varsho bateaba contra el as de los Dodgers, Yoshinobu Yamamoto, el entrenador de tercera base, Carlos Febles, utilizó sus tacos para trazar una línea en el camino de base, mostrando a Kiner-Falefa hasta dónde debía llevar su ventaja. Parecía mucho más corta de lo habitual, y muchos aficionados culparon a eso de costarle el título a Toronto. Los Blue Jays dijeron que les preocupaba que Smith intentara un lanzamiento de pickoff en tercera.

Varsho bateó un batazo por tierra que hizo que Rojas diera un breve traspié hacia atrás, pero se recuperó para lanzar con precisión a home. Después de que Smith atrapara la pelota, su pie derecho trasero se salió brevemente del plato antes de retocarse. Kiner-Falefa se deslizó a home, concentrado en evitar que Smith hiciera un relevo de doble jugada a primera.

El árbitro de plato Jordan Baker señaló out, y los Blue Jays impugnaron la decisión. El árbitro de repetición Dan Iassogna, un veterano jefe de equipo que ha trabajado en tres Series Mundiales en el campo, confirmó la decisión.

Las repeticiones de TV mostraron claramente que el pie de Smith volvió a tocar el plato con el pie de Kiner-Falefa a sólo unos centímetros de distancia. Muchos aficionados asumieron que fue ahí donde se produjo el out, pero el informe oficial confirma que IKF ya había sido borrado.

Smith bateó un jonrón en la undécima y los Dodgers lograron su segundo campeonato consecutivo. Dijo que ha repetido el momento en el plato en su mente varias veces, y da más crédito a Rojas.

“Creo que fue más una jugada impresionante de Miggy en esa situación. Un salto difícil”, dijo. “Todo lo que tenía que hacer era atrapar el balón y pisar a fondo”.

Walker es periodista de béisbol jubilado de la AP.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.