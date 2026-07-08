Ginebra. Rusia está cada vez más cerca de poder presentar un equipo completo, con su bandera nacional y su himno, en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 2028.

El Comité Olímpico Internacional levantó el martes de forma provisional la suspensión del Comité Olímpico Ruso y recomendó a los organismos deportivos olímpicos que pusieran fin a un programa de tres años en el que los deportistas rusos debían someterse a un proceso de selección para obtener permiso para competir como neutrales.

El COI explicó que esta decisión se debía a que están comenzando las pruebas clasificatorias para los Juegos de Los Ángeles y a “la necesidad de ofrecer a todos los deportistas las mismas oportunidades de acceso a estas competiciones”.

PUBLICIDAD

Esta medida, que también supone el regreso de Rusia a los deportes de equipo, ya se esperaba desde que el COI recomendó hace dos meses que se permitiera de nuevo a los deportistas de Bielorrusia —que era aliada de Rusia cuando comenzó su invasión militar de Ucrania en 2022— competir bajo su identidad nacional completa.

“No queremos que los deportistas tengan que responder por las acciones de sus gobiernos”, declaró la presidenta del COI, Kirsty Coventry, en una rueda de prensa en línea tras presidir una reunión del Comité Ejecutivo.

Coventry, dos veces medallista de oro olímpico en natación por Zimbabue, afirmó que se trataba de una decisión justa y señaló: “No estaría aquí sentado si tuviera que pagar el precio mientras mi país atravesaba dificultades y sufría sanciones”.

El ministro de Deportes de Ucrania, Matvii Bidnyi, se preguntó por qué el COI había modificado sus normas cuando, durante la guerra, “nada había cambiado. La situación incluso había empeorado”.

Rusia lanzó en la madrugada del lunes oleadas de misiles y drones contra Ucrania, lo que provocó la muerte de al menos 22 personas.

“Así que no lo entendemos”, declaró Bidnyi a The Associated Press en una entrevista el martes. “En un día como hoy, en el que toda Ucrania está de luto, en el que nuestras banderas ondean un poco más bajas por la pérdida de tantas personas, nuestros ciudadanos pacíficos fueron asesinados ayer por la noche”.

El COI también reiteró su “solidaridad con la comunidad olímpica de Ucrania” y su apoyo económico continuo.

PUBLICIDAD

Siguen existiendo barreras

Las directrices del COI para la reincorporación de los deportistas rusos a las competiciones internacionales no son vinculantes para los organismos reguladores de cada deporte.

“El regreso de nuestro país a la familia olímpica supone luz verde para que las federaciones internacionales restablezcan los derechos de nuestros deportistas”, declaró el martes el ministro de Deportes ruso, Mikhail Degtyaryov.

El atletismo no sigue el mismo camino.

Al ser preguntada sobre la decisión del COI, World Athletics remitió a la AP a la resolución que adoptó la semana pasada, en la que se mantiene la prohibición de que participen atletas rusos y bielorrusos en sus competiciones internacionales.

En el fútbol, la FIFA y la UEFA, el organismo europeo, han seguido excluyendo a Rusia de competiciones como el Mundial y la Liga de Campeones, evitando así el caos que se habría producido si los equipos de otros países se hubieran negado a disputar esos partidos.

Es probable que los deportistas y las selecciones rusas tengan dificultades para obtener visados de entrada en algunos de los países que acogen eventos deportivos.

El regreso de Rusia

Entre los deportes olímpicos de primer nivel, World Aquatics, el organismo rector de la natación, levantó en abril las restricciones impuestas a los deportistas rusos.

El Comité Olímpico Ruso (ROC) fue suspendido en 2023 cuando el organismo olímpico ruso incorporó a los consejos deportivos regionales de las regiones ocupadas del este de Ucrania. Sin embargo, el COI afirmó que “el ROC confirmó que no lleva a cabo, ni llevará a cabo, ninguna actividad en dichos territorios”.

PUBLICIDAD

El ministro ucraniano Bidnyi calificó esta promesa de “palabras falsas y vacías”.

Solo 32 deportistas de Rusia y Bielorrusia compitieron en los Juegos Olímpicos de París 2024 como participantes neutrales autorizados.

La selección rusa en Los Ángeles podría estar ahora más cerca de los más de 300 deportistas que participaron en los Juegos Olímpicos de Tokio celebrados en 2021. Aquella selección regresó con 71 medallas, entre ellas 20 títulos.

Los deportistas siguen bajo vigilancia

Para que se les concediera la condición de “neutros”, los deportistas rusos debían demostrar que no tenían vínculos con las fuerzas armadas ni con los organismos de seguridad del Estado. Tampoco debían haber apoyado públicamente la guerra en Ucrania.

El COI seguirá supervisando las publicaciones en redes sociales de los deportistas rusos, confirmó Coventry, citando el requisito de que sean “modelos a seguir” recogido en la Carta Olímpica.

“Esa es la influencia suficiente que necesitaríamos en cualquier momento para decidir quién estaría dispuesto y sería merecedor de participar en cualquier edición de los Juegos Olímpicos”, afirmó.

James Macleod, responsable del COI, afirmó que el organismo olímpico recibe notificaciones de Ucrania sobre publicaciones problemáticas en las redes sociales realizadas por deportistas rusos: “Siempre se tienen en cuenta”.

En un comunicado emitido este miércoles, el Comité Olímpico Australiano ha manifestado su deseo de que el COI garantice “la igualdad de condiciones en la competición”, teniendo en cuenta los antecedentes de dopaje de Rusia.

“Rusia ha cometido infracciones antidopaje extremadamente graves en el pasado”, señalaba el comunicado del Comité Olímpico Australiano (AOC). “Por lo tanto, apoyamos que se apliquen los controles antidopaje más estrictos posibles para garantizar que todos los deportistas rusos que regresan —algunos de los cuales llevan muchos años fuera del sistema— cumplan plenamente con la normativa".

PUBLICIDAD

¿Volverán la bandera y el himno en octubre?

El COI aún no ha dado luz verde a que los deportistas y equipos rusos compitan con su bandera y su himno. Esa decisión se tomará “en el momento oportuno”, según ha indicado.

La próxima competición olímpica serán los Juegos Olímpicos de Verano de la Juventud de 2026, que se celebrarán en Dakar (Senegal) y darán comienzo el 31 de octubre.

El COI ha declarado que, para “abordar la falta de confianza de la comunidad deportiva mundial en relación con el regreso de los deportistas rusos a la competición internacional”, dichos deportistas deben someterse a múltiples controles antidopaje y formar parte de un programa de controles reconocido.

El COI ha declarado que seguirá “sin organizar eventos del COI en Rusia ni invitar a funcionarios del Gobierno o del Estado ruso a sus eventos”.

___

El periodista de la AP Volodymyr Yurchuk, en Kiev, y los periodistas deportivos de la AP James Ellingworth, en Düsseldorf (Alemania), y Dennis Passa, en Brisbane (Australia), han colaborado en la elaboración de este reportaje.

___

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.