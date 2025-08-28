El Lola Challenge Weekend 2025 regresa al Viejo San Juan este noviembre
Este año servirá también para recaudar fondos para la Fundación ALS de Puerto Rico.
El Lola Challenge Weekend 2025 volverá a celebrarse en San Juan los días 7, 8 y 9 de noviembre, con su tradicional escenario en el Fuerte San Felipe del Morro.
En esta edición, cuatro personalidades puertorriqueñas participarán como padrinos y madrinas: la actriz Karla Monroig, la presentadora Adamari López, el comunicador Jasond Calderón y el creador de Mochileando, Wilson “Wil” Santiago Burgos.
Organizado por la entidad sin fines de lucro Run Like a Lola, Inc., el evento reunirá tres pruebas principales: 5K, 10K y Medio Maratón. Además de fomentar el ejercicio y la salud, especialmente entre mujeres de todas las edades, el encuentro tendrá un fin solidario al destinar sus recaudos a la Fundación ALS de Puerto Rico, que brinda apoyo a pacientes con Esclerosis Lateral Amiotrófica.
El Lola Challenge ha mostrado un crecimiento notable desde 2015. En 2024 contó con más de 6,600 corredores, y para este año se proyecta superar los 10,000 participantes.
Realizarán además la Expo de Salud y Acondicionamiento Físico en el Centro de Convenciones, con charlas, exhibiciones y experiencias dirigidas al bienestar.
Para más información e inscripciones visiten la página www.lolachallenge.com o en Instagram @lolachallenge.