El Lola Challenge Weekend 2025 volverá a celebrarse en San Juan los días 7, 8 y 9 de noviembre, con su tradicional escenario en el Fuerte San Felipe del Morro.

En esta edición, cuatro personalidades puertorriqueñas participarán como padrinos y madrinas: la actriz Karla Monroig, la presentadora Adamari López, el comunicador Jasond Calderón y el creador de Mochileando, Wilson “Wil” Santiago Burgos.

Organizado por la entidad sin fines de lucro Run Like a Lola, Inc., el evento reunirá tres pruebas principales: 5K, 10K y Medio Maratón. Además de fomentar el ejercicio y la salud, especialmente entre mujeres de todas las edades, el encuentro tendrá un fin solidario al destinar sus recaudos a la Fundación ALS de Puerto Rico, que brinda apoyo a pacientes con Esclerosis Lateral Amiotrófica.

El Lola Challenge ha mostrado un crecimiento notable desde 2015. En 2024 contó con más de 6,600 corredores, y para este año se proyecta superar los 10,000 participantes.

Realizarán además la Expo de Salud y Acondicionamiento Físico en el Centro de Convenciones, con charlas, exhibiciones y experiencias dirigidas al bienestar.

Para más información e inscripciones visiten la página www.lolachallenge.com o en Instagram @lolachallenge.