El 1 de marzo del 2024 fue la primera vez que el Comité Olímpico de Puerto Rico colocó al clavadista Emanuel Vázquez en la lista de clasificados a los Juegos Olímpicos París 2024. Y el lunes tuvo que sacarle de la lista.

No es por poca cosa que el atleta está decepcionado y molesto con World Aquatics, como se llama ahora la federación internacional de deportes acuáticos.

“Es decepcionante”, describió. “Todavía no he caído en la realidad”

“Es una falta de respeto para el atleta, porque he estado trabajando duro durante semanas, y para los familiares, porque mis padres ya habían comprado pasajes y sacado estadía. Ir a una Olimpiada como espectador no es barato”, agregó el atleta.

Inicialmente, se informó que el atleta había clasificado desde el 9 de febrero del 2024 a París 2024. Lo hizo en el Campeonato Mundial de World Aquatics, celebrado en ese mes y en donde finalizó en el puesto 20.

Los primeros 12 del Mundial ponchaban su boleto directo a París 2024, mientras las posiciones 13 en adelante entraban en consideración de clasificación para llenar cuota de 26 plazas olímpicas en plataforma. La clasificada boricua Maycey Vieta ponchó su boleto a París 2024 en ese mismo Mundial, en la misma prueba y bajo los mismos criterios.

Aproximadamente un mes luego, el 1 de marzo Vázquez y Vieta fueron anunciados como clasificado a París 2024 por el Copur, cuya política es esperar a la certificación de la clasificación del deporte del atleta para anunciar al atleta oficialmente.

Pero el pasado lunes no apareció en la lista final de los 26 clasificados confirmados por la World Aquatics.

Por lo tanto, del 1 de marzo al lunes pasado el Copur no había recibido una certificación de la clasificación de Vázquez, pero lo mantuvo en la lista de clasificados apoyados por la información que recibía de parte de la Federación Puertorriqueña de Natación y su presidente Fernando Delgado.

Este diario comparó la lista de los 26 clasificaciones a París con las posiciones de llegada en el Mundial de Doha y el resultado revela que World Aquatics clasificó a París 2024 a atletas de países que finalizaron por debajo de Puerto Rico en el Mundial. Entre esos países están Egipto, Alemania, Japón, Brasil, Malasia.

Vázquez abundó que vivió en semanas recientes incertidumbre porque no veía tan segura su clasificación en medio de falta de comunicación de World Aquatics en cuanto a las clasificaciones. Dijo que atletas de Estados Unidos con los que entrena vivían la misma incertidumbre.

Sin estar certificado, el atleta indagó, pero no obtuvo respuestas sobre qué sucedería con los atletas que estaban bajo consideración de clasificación en base a su puesto de llegada en el Mundial de Doha 2024.

“No solamente yo, otros atletas también estaba a la espera, pero World Athletics no nos contestaba. No es fácil porque uno se mantiene entrenando. Fue complicado porque no se entendía lo que estaba pasando”.