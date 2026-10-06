El Comité Olímpico Internacional (COI) dio a conocer este martes que Alemania, Hungría, India, Catar, Corea del Sur, Sudáfrica y Turquía han mostrado interés en organizar los Juegos Olímpicos de 2036 y confirmó que la designación de la sede tendrá lugar a mediados de 2029.

El COI mantiene un diálogo permanente con los comités nacionales de estos siete países y en marzo del próximo año hará las evaluaciones de viabilidad para que las partes interesadas para que avancen en sus proyectos, señaló en un comunicado.

Por lo pronto, los Juegos Olímpicos de 2028 serán en Los Ángeles, California y los del 2032 en Brisbane, Australia.