Con Alexander Torres oficialmente fuera de competencia, el Comité de Fondismo de Puerto Rico no ha podido, al día de hoy, recomendar los corredores locales que le representarán en el Medio Maratón San Blas, que se corre en dos semanas.

Torres arrasó en el 2023 en Coamo y no puede correr hasta el 2025 porque está suspendido por dopaje. Torres ganó la edición 2023 con tiempo de 1 hora con 3.58 minutos. Se convirtió al hacerlo en el primer puertorriqueño en ganar la prueba en su etapa como carrera internacional. Pero meses luego fue suspendido por dopaje.

Y a dos semanas de que se celebre la edición 2024 de San Blas, el Comité de Fondismo no pude nombrar quién sustituirá a Torres en la categoría local.

“No hemos podido recomendar a nadie”, dijo el presidente del Comité de Fondismo, Jaime Vélez.

Coamo se corre el domingo 3 de marzo.

El presidente nombró a atletas que recomendaría como el coameño Arnaldo Martínez. También nombró a Paola Ramos, Fernando Ojeda y la veterana Beverly Ramos.

Pero explicó que no los puede oficializar porque desconocen si esos atletas están disponibles para Coamo ya que corrieron recientemente a la distancia del medio maratón o porque han decidido no correr en la prueba coameña porque esta no da puntos de clasificación para los Juegos Olímpicos ya que la ruta no está certificada por la World Athletics.

“Desconocemos si estarán disponibles para correr Coamo”, dijo Vélez.

Beverly Ramos tiene el tiempo ajustado para correr en Coamo porque hizo el sábado un medio maratón. ( Ramón “Tonito” Zayas )

Martínez, Ramos y Ojeda corrieron el 14 de enero un medio maratón en Texas que sí está certificado por la World Athletics. Martínez corrió para 1:04, que es una buena marca. Ojeda, por su parte, cronometró 1:07, mientras que Paola Ramos finalizó con 1:16. Recibieron puntos de clasificación de World Athetics, pero no los suficientes aún para entrar en el ranking hacia París 2024.

Vélez agregó que Martínez y Ojeda corrieron un 10K en Mayagüez el pasado fin de semana.

Si corren en Coamo tendrían sobre un mes de descanso entre los dos medios maratones.

Beverly Ramos, por su parte, está muy apretada para correr en Coamo. La fondista mundialista corrió el 13 de febrero un medio maratón en Arizona. Allí corrió para 1:13. Tendría menos de un mes de descanso si decide correr en Coamo.

Los organizadores del Medio Maratón de Coamo informaron este jueves que se han inscrito 1,664 corredores, lo que es un récord para el evento.