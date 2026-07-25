Inicia una nueva era en el baloncesto de los Juegos Centroamericanos y del Caribe
Santo Domingo - Las selecciones autorizadas por la FIBA para estos torneos que arrancan este fin de semana son de la categoría Sub-20.
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El baloncesto en la categoría Sub-20 en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe debutará este sábado en la rama femenina en esta ciudad, y Puerto Rico saldrá al tabloncillo para enfrentar a Nicaragua en la fase de grupos.
El partido arrancará a las 3:00 p.m.
A partir de esta justa, la FIBA aprobó la participación de la categoría Sub-20 en los Centroamericanos y del Caribe, y la Sub-21 en los Panamericanos.
En la modalidad de 3x3 permanece la adulta en ambas ramas.
El equipo de varones, por su lado, comenzará el domingo su participación en el torneo al enfrentar a Jamaica.
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El conjunto femenino será dirigido por Jerry Batista y cuenta con jóvenes talentos como Dianne Crespo y Desireck Nieves.
En tanto, el seleccionado de voleibol masculino enfrentará el sábado a Cuba a las 6:00 p.m. en la ronda inicial de la competencia.
Mientras, la dupla de Allanis Navas-María González comenzará la defensa de su campeonato en el voleibol de playa. Enfrentarán a la pareja de Martinica a las 2:00 p.m.
También habrá acción en ajedrez, ciclismo de ruta, golf, judo, remo, surf y taekwondo.