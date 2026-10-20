Filadelfia. Jalen Hurts, de los Eagles de Filadelfia, es el atleta profesional más reciente en padecer coágulos sanguíneos, sumándose a Victor Wembanyama , Chris Bosh, Damian Lillard y otros.

Se espera que el Jugador Más Valioso de un Super Bowl se pierda el resto de la temporada debido a coágulos sanguíneos en los pulmones, le comentó a The Associated Press el lunes una persona familiarizada con la situación. La fuente habló con la AP bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad del asunto de salud.

Los Eagles colocaron a Hurts en la lista de reservas por lesión el sábado, dos días después de que el equipo revelara que presentaba un coágulo sanguíneo en la pantorrilla. Los Eagles y la agente de Hurts, Nicole Lynn, difundieron más información sobre su estado el lunes. Indicaron que Hurts tiene trombosis venosa profunda y embolias pulmonares bilaterales, lo que significa que un coágulo sanguíneo se ha desplazado hasta los pulmones.

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El diagnóstico volvió a centrar la atención en esta afección, sus riesgos y tratamientos, al tiempo que planteó preguntas sobre por qué tantos atletas han sido diagnosticados con coágulos sanguíneos en los últimos años.

Aquí algunas respuestas:

¿Qué es la trombosis venosa profunda?

La TVP, o trombosis venosa profunda, es el término para un coágulo sanguíneo que se forma en una vena profunda, por lo general en la parte inferior de las piernas. A veces puede desprenderse y viajar hasta los pulmones, donde queda alojado en un vaso sanguíneo y bloquea el flujo de sangre. Eso se llama embolia pulmonar y puede poner en peligro la vida.

Cualquier cantidad de cosas puede causar trombosis venosa profunda, desde la inmovilidad y los traumatismos hasta los antecedentes familiares y la deshidratación. Los síntomas incluyen hinchazón inexplicable y cambios de coloración o dolor, o alguna combinación de esos factores, y los expertos señalan que la preocupación es que el coágulo viaje por el torrente sanguíneo, provocando una embolia pulmonar o la muerte.

Mary Cushman, hematóloga y profesora de medicina en la Universidad de Vermont, ha dicho: “Cuando tienes una TVP en la pierna o en el brazo, existe la posibilidad de que se desprenda, y cuando se desprende, puede terminar alojado en el pulmón. Y si es lo suficientemente grande, eso puede matar a una persona”.

¿Cuál es el tratamiento?

Tomar anticoagulantes es el curso de acción más común. A veces se recurre a cirugía o a anticoagulantes a largo plazo. El tratamiento de Hurts incluye anticoagulantes, y no se le permitirá participar en ninguna actividad de fútbol americano hasta que deje de tomarlos.

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¿Es más probable que los atletas la padezcan?

Richard Ricciardi, profesor en la Escuela de Enfermería de la Universidad George Washington, señaló que no hay evidencia que sugiera que los atletas de élite estén más predispuestos a los coágulos sanguíneos que personas de edades comparables en la población general.

“No creo que existan estudios a gran escala que comparen a atletas de élite con no atletas”, manifestó Ricciardi. “Por lo general, se considera que los atletas tienen bajo riesgo de coágulos sanguíneos, pero enfrentan un conjunto de factores de riesgo específicos del deporte, por lo que podrían tener un riesgo mayor de lo esperado para personas jóvenes y en buena forma.

“Los deportes de alto contacto, en teoría, podrían aumentar el riesgo de coágulos sanguíneos, principalmente por colisiones y lesiones en la pared de los vasos sanguíneos inducidas por traumatismos”, añadió. “Pero, hasta donde sé, no hay estudios que cuantifiquen directamente cuánto incrementan el riesgo los deportes de contacto frente a los deportes sin contacto”.

El riesgo de que personas de entre 20 y 30 años desarrollen trombosis venosa profunda o una embolia pulmonar es de uno en 10,000.

Una razón potencial por la que los trastornos sanguíneos podrían salir a la luz con mayor frecuencia en atletas de élite, sin embargo, es la cantidad de atención médica que reciben de manera regular.

¿Los viajes aéreos pueden aumentar los riesgos?

“Los viajes aéreos frecuentes de larga distancia, de manera plausible, aumentan el riesgo de coágulos sanguíneos en atletas de élite, pero hasta donde sé no se han realizado estudios específicos en atletas”, expresó Ricciardi. “El riesgo es mayor en vuelos de ocho horas o más. Sin embargo, el riesgo por vuelo sigue siendo bajo en individuos sanos y en buena forma, y el riesgo se concentra en quienes tienen factores de riesgo de salud adicionales”.

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A continuación, un vistazo a otros atletas que han tenido coágulos sanguíneos:

Victor Wembanyama

Su temporada 2024-25 terminó después de que le diagnosticaran un coágulo sanguíneo en el hombro derecho. El fenómeno francés de 2,24 metros se recuperó la temporada pasada, al terminar tercero en la votación al Jugador Más Valioso de la NBA y ganar el premio al Jugador Defensivo del Año de la liga, mientras lideraba a los Spurs de San Antonio a las Finales de la NBA.

Damian Lillard

El nueve veces All-Star de la NBA anotó 16 puntos con los Bucks de Milwaukee el 18 de marzo de 2025, y aproximadamente una semana después el equipo informó que tenía trombosis venosa profunda en la pantorrilla derecha. Lillard regresó para los playoffs y se rompió el tendón de Aquiles, una lesión que lo mantuvo fuera de la alineación la temporada pasada en su regreso a Portland.

Chris Bosh

Una década antes, los coágulos sanguíneos terminaron con la carrera del miembro del Salón de la Fama del Baloncesto. Promediaba 19,1 puntos y 7,4 rebotes en 33,5 minutos durante la temporada 2015-16 y acababa de llegar a Toronto para el Juego de Estrellas de ese año cuando se descubrió un coágulo en una de sus piernas, a los 31 años.

Ausar Thompson

El jugador del equipo All-Defensive de la NBA se perdió el último mes de su temporada de novato hace dos años por un coágulo sanguíneo. No recibió el alta para jugar durante el primer mes de su segunda campaña mientras atravesaba un proceso médico con la NBA y el sindicato de jugadores.

Nelly Korda

La actual número 1 del golf femenino se perdió cuatro meses en 2022 —el año después de ganar su primer major— debido a un coágulo sanguíneo en el brazo izquierdo que requirió cirugía.

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Frederik Andersen

Hace casi tres años, el portero de los Hurricanes de Carolina se sometió a pruebas médicas que detectaron coágulos sanguíneos. Jugó con los Hurricanes la temporada pasada, cuando ganaron la Copa Stanley, y actualmente se recupera de una lesión de rodilla con los Oilers de Edmonton en la NHL.

Merrill Kelly

El lanzador derecho, que ha tenido coágulos sanguíneos, se ha recuperado de sus episodios para lanzar con los Diamondbacks de Arizona, con marca de 10-14 en 29 aperturas la temporada pasada.

Christian Barmore

El tackle defensivo de los Patriots de Nueva Inglaterra estuvo limitado a cuatro partidos durante la temporada 2024 después de que tuvo coágulos sanguíneos. Fue titular en 15 partidos la temporada pasada y ha jugado en cinco este año con los Patriots.

“Podría haber perdido la vida”, declaró Barmore.