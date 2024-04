Alondra Rivera dedicará los próximos meses a la preparación física y mental antes de viajar a París para competir en la disciplina de tiro con arco durante los venideros los Juegos Olímpicos 2024.

La joven de 22 años es una de los 23 atletas que ya componen la delegación de Puerto Rico que participará en la justa deportiva que ocurrirá del 26 de julio hasta el 11 de agosto. Hay una 24ta atleta que también se ha asegurado estará clasificada a las Olimpiadas vía ranking, la tenismesista Adriana Díaz, aunque la certificación llegará en junio.

“Ahora es seguir practicando, entrenar en el aspecto mental, físico y técnico. Prepararme para cuando llegue a París, estar segura de que tengo el calibre para medirme a las atletas de los otros países”, compartió Rivera, quien será la primera arquera boricua en unos Juegos Olímpicos desde 1996 cuando María Reyes compitió en Atlanta.

Rivera explicó que, en tiro con arco, la preparación mental tiene mayor relevancia que el físico.

“El tiro con arco, es un 80% mental, así que si tu mente está en que no lo lograrás, no lo harás y la flecha no entrará. Si uno duda un poco de que la flecha fallará, va a fallar. Es todo sobre la actitud, ser persistente y tener una buena mentalidad. Las emociones influyen mucho en lo que es el desarrollo del proceso del tiro y el resultado. Se practica para que en momentos claves o decisivos, podamos tener una mente clara. Uno se encuentra simultáneamente con emociones como felicidad, emoción, miedo, a tal vez frustración. Lo que buscamos es siempre tener una mente positiva”, detalló.

La clasificación de Rivera a París estuvo colmada de emociones. Durante un evento Panamericano en Medellín, Colombia, Puerto Rico aseguró un puesto olímpico con el pase de Rivera y Nilka Cotto a la disputa por la medalla de bronce. Rivera fue la ganadora por 6-5 gracias a una flecha decisiva. El boleto era solo para la que ganara el duelo.

“Es emocionante porque el sueño de todo atleta es llegar a unas Olimpiadas y más porque ha sido por el esfuerzo y dedicación. Ha sido una cosa grande. Llegar a unas Olimpiadas lo puse como un sueño desde la escuela intermedia. Seguí practicando y compitiendo porque no solamente quería superar a las otras de mi país, también a mí misma y lograrlo es magnífico”, concluyó.