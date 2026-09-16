Atlanta. Cinco ligas deportivas profesionales y sus asociaciones de jugadores han unido fuerzas para solicitar medidas de protección para los jugadores y el personal que se enfrentan a amenazas y acoso por parte de los apostadores deportivos.

La agencia Associated Press ha obtenido una copia de la carta enviada este martes a los organismos reguladores del juego de 35 estados y del Distrito de Columbia. En la carta, la NFL, la Major League Baseball, la NBA, la Major League Soccer y la NHL, junto con las asociaciones de jugadores de dichas ligas, solicitaron que se establecieran normas para revocar de forma permanente los derechos de apuesta a cualquier persona que hubiera amenazado o “acosado de forma abusiva” a cualquier deportista profesional o aficionado, entrenador, árbitro o miembro del personal de un equipo.

PUBLICIDAD

La carta dirigida a los organismos reguladores estatales del juego hacía referencia a “la creciente amenaza a la que se enfrentan los jugadores profesionales, los entrenadores y los árbitros, así como al acoso continuo y a las amenazas violentas por parte de los apostadores deportivos”.

“Si bien la expansión de las apuestas deportivas legales y reguladas por el Estado ha aportado nuevas formas para que los aficionados se involucren con sus deportes favoritos, también ha traído consigo algunas consecuencias negativas para los jugadores y el resto del personal relacionado con los eventos deportivos profesionales”, escribieron las ligas y las asociaciones de jugadores. “Con demasiada frecuencia, las personas que pierden en las apuestas deportivas envían mensajes amenazantes y acosadores a los jugadores, los entrenadores y sus familias a través de las redes sociales y en interacciones presenciales”.

“Amenazar la seguridad de un deportista o de sus familiares por una apuesta deportiva supone traspasar una línea clara, tanto desde el punto de vista ético como penal, y es totalmente inaceptable. Es fundamental que las autoridades estatales y locales protejan a quienes participan en actividades deportivas a todos los niveles”.

En la carta se señalaba que Ohio, Virginia Occidental, Luisiana y Wyoming ya excluyen a los “actores malintencionados” de las casas de apuestas autorizadas y las aplicaciones móviles. La carta solicita que los otros 35 estados y el Distrito de Columbia, que no cuentan con leyes ni medidas de protección similares desde que el Tribunal Supremo allanó el camino para la legalización del juego en 2018, adopten medidas de protección más amplias.

PUBLICIDAD

“Hacemos un llamamiento a todas las comisiones estatales de juegos de azar y a los responsables políticos estatales para que adopten sin demora normas uniformes y medidas legislativas de protección que ayuden a hacer frente a este tipo de comportamiento”, escribieron las ligas y las asociaciones de jugadores, pidiendo a las casas de apuestas reguladas por los estados y a los operadores de apuestas móviles “que revoquen de forma permanente los privilegios de apuesta a cualquier persona de la que se compruebe que ha acosado de forma abusiva o ha proferido amenazas de violencia contra cualquier deportista profesional o aficionado, entrenador, árbitro, miembro del personal de un equipo o sus respectivas familias”.

___

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.