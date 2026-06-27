La vela puertorriqueña escribió una página dorada en su historia gracias a Inés Méndez-Laminaux, quien se proclamó campeona en el 2026 Optimist World Championship, celebrado del 18 al 28 de junio en Tánger, Marruecos.

El torneo reunió a 293 regatistas provenientes de 73 países, por lo que es uno de los eventos juveniles más competitivos de la vela a nivel internacional.

Durante seis días de competencia, los participantes enfrentaron condiciones muy variadas. Las primeras tres jornadas estuvieron marcadas por vientos fuertes a muy fuertes, alcanzando hasta 26 y 28 nudos en la jornada inaugural, seguidos por vientos de 20 y 17 nudos.

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Los últimos tres días se navegaron con brisas moderadas de entre 12 y 14 nudos, poniendo a prueba la versatilidad y capacidad de adaptación de cada atleta.

Luego de finalizar el primer día de competencia en la posición 103 de la clasificación general, Méndez-Laminaux protagonizó una espectacular remontada que la llevó hasta la sexta posición overall, compitiendo frente a la totalidad de la flota, integrada por varones y féminas.

Ese impresionante ascenso también le permitió finalizar como la mejor regatista femenina del campeonato, conquistando el título de Campeona Mundial.

Con esta histórica actuación, Inés Méndez-Laminaux se convierte en la primera puertorriqueña en conquistar un campeonato mundial de la clase Optimist, consolidándose como una de las grandes promesas de la vela nacional y escribiendo uno de los capítulos más importantes para este deporte en Puerto Rico.

“Este resultado representa mucho más que un campeonato. Es la confirmación de que el talento, la disciplina y la perseverancia de nuestros atletas pueden competir y triunfar frente a los mejores del mundo. Inés ha inspirado a toda una generación de jóvenes navegantes y nos llena de orgullo verla hacer historia para Puerto Rico”, expresó la presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur), Sara Rosario Vélez.

La histórica conquista reafirma el crecimiento sostenido de la vela puertorriqueña en las categorías juveniles y proyecta un futuro prometedor para el deporte en el escenario internacional.