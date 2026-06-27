La puertorriqueña Alysbeth Félix se llevó el viernes la medalla de oro del Campeonato Panamericano de Atletismo al ganar la prueba de salto largo con una marca de 6.64 metros en Medellín, Colombia.

Félix, a su vez, ponchó su boleto a los Juegos Panamericanos de Lima 2027 con esta victoria. Para ello, superó a la panameña Nathalee Aranda, quien se colgó la plata con un salto de 6.57 metros.

La boricua Paola Fernández también subió al podio al finalizar en la tercera posición del evento con un registro de 6.49 metros. La mejor marca de Félix en lo que va de temporada es de 6.70 y fue establecida el 7 de marzo en Quito, Ecuador.