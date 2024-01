Melbourne, Australia. Abajo un set y enfrentando un punto de quiebre ante Iga Swiatek, Linda Noskova (50) decidió que no tenía que perder.

Ganó 11 de los siguientes 12 puntos para llevarse el segundo set y cambiar el momento en el duelo de la tercera ronda el sábado y se convirtió en la primera adolescente que supera a la número uno del mundo en el Abierto de Australia desde 1999.

Con un gran saque y otros duros golpes de fondo, inquietó a Swiatek y mantuvo la calma, incluso en el último saque para partido. Noskova ganó 3-6, 6-3, 6-4 en una victoria que significa que no queda ninguna jugadora de entre las 10 mejores del mundo en la parte alta de la llave.

“Realmente estoy exhausta mental y físicamente”, admitió Noskova en la conferencia de prensa tras el partido. “Sólo creí en mi juego esta noche, realmente lo deseaba”.

Swiatek ha ganado cuatro majors, pero nunca ha superado las semifinales en Melbourne Park.

Con todo, venía en una racha de 18 matches ganados y era la ganadora prevista frente a Noskova, debutante en el torneo a sus 19 años.

Swiatek venció a la campeona de Australia 2020 Sofia Kenin y a la finalista de 2022 Danielle Collins en las primeras dos rondas. Pero después de ganar el primer set contra su oponente checa de 19 años, pareció perder el ritmo.

Noskova salvó un breakpoint en el séptimo game del segundo set y ganó 11 de los 12 puntos siguientes para nivelar el match en un set cada una.

La checa obtuvo el break decisivo en el séptimo game del tercer set.

Swiatek aguantó en blanco en el penúltimo juego y obligó a su rival a sacar, luego se puso en ventaja de 0-30 en el 10mo.

Pero Noskova conservó la calma y ganó los cuatro puntos siguientes. Llegó a match point con un as y selló el triunfo cuando Swiatek mandó afuera un revés.

Con la derrota de Swiatek, la china Zheng Qinwen (12) queda como la mayor preclasificada más alta de su lado y la doble campeona de Australia, Victoria Azarenka, como la única ganadora de un major.

La campeona defensora Aryna Sabalenka, la ganadora del US Open Coco Gauff y Barbora Krejcikova están en el lado opuesto del sorteo.

Carlos Alcaraz devuelve un tiro de Shang Juncheng durante la tercera ronda del Abierto de Australia. ( Andy Wong )

Del lado masculino, continúan los principales ranqueados. Carlos Alcaraz y Daniil Medvedev ganaron en sets corridos y avanzaron a la cuarta ronda. Novak Djokovic, Jannik Sinner y Andrey Rublev ya están en los octavos de final.

Medvedev venció a Felix Auger-Aliassime 6-3, 6-4, 6-3 y terminó dos horas y media antes de medianoche hora local. Su próximo rival será Nuno Borges, que venció sorpresivamente al nro. 13 Grigor Dimitrov 6-7 (3), 6-4, 6-2, 7-6 (6).

Alcaraz, campeón de Wimbledon, avanzó tranquilamente a la cuarta ronda, cuando su rival Shang Juncheng debió retirarse al comienzo del tercer set.

El español, segundo del ranking mundial, tenía una ventaja de 6-1, 6-1, 1-0 sobre su adversario de 18 años, cuando este abandonó.

Habían transcurrido apenas 66 minutos del encuentro, al que Shang llegó con un voluminoso vendaje en el muslo derecho.

“No es la manera en que uno quiere avanzar”, reconoció Alcaraz, quien se perdió el certamen del año pasado por lesión. “Hace un año miraba los partidos desde mi sillón, y deseaba estar en la segunda semana. Es la primera vez que llego a la segunda semana del Abierto de Australia, y se siente especial”.

Alcaraz chocará contra Miomir Kecmanovic, el serbio que se salvó de un match point para superar 6-4, 3-6, 2-6, 7-6 (7), 6-0 a Tommy Paul, semifinalista del año pasado.

El estadounidense Paul tenía una ventaja de dos sets a uno sobre la Arena Margaret Court. Dispuso de un match point en el desempate del cuarto set, pero Kecmanovic igualó y luego se llevó el parcial decisivo.

Hubert Hurkacz doblegó 3-6, 6-1, 7-6 (4), 6-3 a Ugo Humbert (21ro) para situarse en la cuarta ronda por segundo año consecutivo. Se enfrentará al francés Arthur Cazaux, quien dio cuenta de Tallon Griekspoor, por 6-3, 6-3, 6-1.

La ucraniana Dayana Yastremska igualó su mejor presentación en un torneo del Grand Slam, al superar 6-2, 2-6, y 6-1 a la estadounidense Emma Navarro, 27ma del escalafón mundial, para clasificar a la cuarta ronda.

Yastremska aseguró el triunfo luego de una hora y 46 minutos para agendar un encuentro ante la undécima del mundo Jelena Ostapenko o la dos veces ganadora del evento Victoria Azarenka.

La ucraniana había caído en la primera ronda de sus siete anteriores apariciones de Grand Slams. También alcanzó los octavos de final en Wimbledon 2019.

“Me sentí algo nerviosa”, dijo Yastremska, quien golpeó 36 tiros ganadores. “En el segundo set sentí un poco de dolor en mi cuello y pensé que probablemente tendría que tronarlo, pero no quise hacerlo yo misma”.

“Me dije a mi misma que no estuviera tan enfocada en el cuello durante el tercer set porque realmente me distraería. Me dije simplemente que disfrutara”.

En el primer partido en la Rod Laver Arena, la china Zheng Qinwen superó a su compatriota Wang Yafan por 6-4, 2-6, 7-6 (8) para llegar a la cuarta ronda en Australia por primera vez. Zheng, duodécima cabeza de serie, llegó a los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos el año pasado. Su próxima rival será Oceane Dodin, que venció a Clara Burel por 6-2 y 6-4.

“Dimos lo mejor de nosotros”, dijo Zheng, agradeciendo a Wang y diciendo que era un honor que su partido fuera en la cancha principal de Melbourne Park. “Ella nunca se rinde.

Zheng añadió que se sintió motivada al ver a Li Na ganar el título del Abierto de Australia en 2014.

“Por supuesto, estuve sentada frente a la televisión, mirando desde el principio hasta el final”, dijo. “Esa final, la he visto más de 10 veces”.

Sloane Stephens, campeona del Abierto de Estados Unidos en 2017 y finalista en Roland Garros al año siguiente, perdió 6-7 (8), 6-1, 6-4 ante Anna Kalinskaya en un partido de 2 horas y 45 minutos en el Kia Arena.