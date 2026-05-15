Inglewood, California. Ronda Rousey y Gina Carano no se molestan en fingir que se odian esta semana.

Estas peleadoras pioneras han pasado por mucho y han estado alejadas de las artes marciales mixtas durante demasiado tiempo como para dejarse atrapar por la habitual fanfarronería y poses en la antesala de una pelea.

El sábado, cuando entren a la jaula en el Intuit Dome en un doble regreso para la historia, lo harán con un respeto mutuo nacido de las similitudes entre sus dos notables trayectorias hasta esta noche inesperada.

Y luego atacarán con todo lo que les quede, quizá por última vez.

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“Voy a darle absolutamente todo lo que tengo, y como nos respetamos tanto, sé que tenemos perdón en el corazón la una para la otra”, advirtió Rousey. “Yo seré la primera en volverle a colocar el codo en su sitio y llevarla al hospital y comprarle flores, y espero que ella sea la primera persona en ayudarme a levantarme de la lona si al final soy yo la que cae”.

RONDA ROUSEY AND GINA CARANO FACE OFF #RouseyCarano

Saturday, May 16

9 PM ET | 6 PM PT

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Rousey, de 39 años (12-2), pone fin a su pausa de nueve años y medio en las artes marciales mixtas para enfrentar a Carano, de 44 (7-1), que no pelea desde hace 17 años. El viernes, ambas gladiadoras dieron sin problemas el límite de peso pluma de 145 libras al completar el último paso antes de sus regresos sin precedentes en el primer evento de artes marciales mixtas transmitido en vivo en Netflix.

Ni siquiera las propias peleadoras están seguras de qué esperar en este choque entre las dos atletas más importantes en la historia de la rama femenina de un deporte que hoy prospera en gran medida gracias a sus éxitos.

Rousey sigue siendo una de las luchadoras más famosas del mundo tras elevarse por encima de las barreras derribadas por Carano, quien logró una larga lista de hitos a finales de la década de 2000, cuando los deportes de combate encontraron un espacio en la televisión.

Tanto Rousey como Carano entienden que sus largas ausencias de la competencia podrían hacer que los aficionados se pregunten si aún les queda alguna habilidad que valga la pena ver.

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Aunque no han estado en una jaula en muchos años, ambas sostienen que sus destrezas y disciplina se les quedaron grabadas desde hace tiempo, y que volver a entrenar ha sido una oportunidad bienvenida para redefinir esa parte de sí mismas.

“Simplemente creo que soy una artista marcial más completa de lo que fui nunca, y esta vez mi cabeza está realmente conectada a mi cuerpo”, afirmó Carano. ”En mis 20 estaba en las nubes. No sé si todos recordamos cómo es estar en los 20, pero, vaya, no extraño eso. No volvería aunque alguien me pagara por regresar a mis 20. Se siente bien estar conectada, y estoy tan emocionada de hacer esto otra vez”.

Rousey y Carano encabezan la cartelera en la primera incursión en las artes marciales mixtas por parte de MVP Promotions, la empresa respaldada por el influencer y boxeador Jake Paul. MVP cree que puede hacerse un lugar en un deporte dominado por la UFC creando eventos apoyados en estrellas —una debilidad notable de la UFC, que no ha producido una figura estelar con nada cercano al poder de convocatoria de Rousey en los nueve años desde su salida.

En esa visión, Rousey y Carano no son la única razón por la que los aficionados podrían interesarse en el espectáculo en la reluciente nueva arena del multimillonario Steve Ballmer en el sur de Los Ángeles.

El popular veterano Nate Diaz se enfrenta al fajador Mike Perry en el combate coestelar, mientras que los excampeones de peso pesado de la UFC Francis Ngannou y Junior Dos Santos también aparecen en el evento en peleas separadas.