Unos 50 atletas de Puerto Rico Special Olympics salieron entre la mañana y tarde de hoy domingo rumbo a Alemania para competir en los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales en Berlín, Alemania, y entre todos ellos estaban los hermanos Ayala Torres, que se han convertido en una linda historia de hermandad porque María Vanessa, la del medio, es la atleta especial que es asistida y apoyada por sus hermanos Adamaris y Jorge, quienes son atletas unificados.

Los Mundiales inician en cinco días y Puerto Rico estará activo con esos 50 atletas en 10 deportes, entre los que se encuentra el tenis de mesa, que además de aportar a María Vanessa, también tiene a los dos abanderados de Puerto Rico, Michelle Candelario y Jomar Guerrero, informó Sonia Vallés Franqui, del personal de apoyo de de Special Olympics, a la salida en el aeropuerto Luis Muñoz Marín.

“Llevamos un año preparándonos para el evento. Hay emoción con la salida”, dijo Vallés Franqui.

La delegación salió en dos grupos. Ambos deberán estar ya ubicados en la sede de Berlín este lunes.

Glenda Torres se despide de su hijo y atleta unificado, Jorge Ayala Torres, a la salida de la delegación de Special Olympics Puerto Rico hacia Berlín 2023. ( Carlos Giusti/Staff )

Glenda Torres también estaba en la salida de la delegación. Aunque no viajó este domingo, Torres ya estaba emocionada con el viaje porque es la madre de los hermanos Ayala Torres.

Abrazó a María Vanessa, a Jorge y a Adamaris. Los acompañó en la fila. Se despidió también de muchos atletas de la delegación. Parecía como que se quería montar en el avión, lo que hará durante la semana para presenciar y “gritar” por sus hijos y la delegación.

Puesto en sus palabras, Torres estaba que se metía en una maleta de sus hijos. No era para menos, como ella también dijo.

“Tres hijos en una delegación... es algo que no tiene nombre. Es indescriptible. Es más que un orgullo. No me cabe en el pecho el orgullo”, dijo.

María Vanessa se presentará en los Juegos Berlín 2023 como campeona defensora del tenis de mesa luego de conquistar el oro en la edición Abu Dabi 2019, en donde Puerto Rico Special Olympics conquistó 50 medallas.

Su crecimiento en la mesa es producto, además del entrenamiento, de la unión de sus hermanos unificados (atletas sin discapacidad intelectual que se unen a algunas competencias), quienes le han agregado seguridad, compañía y apoyo durante los entrenamientos y las competencias. Representan el significado de hermanos.

“Ella está más contenta por estar con sus hermanos. Ha madurado mucho y le gusta”, resumió Torres.

Los unificados son también una parte esencial de la delegación porque acompañan, dirigen y compiten con los atletas especiales con discapacidad intelectual, síndrome de down y/o autismo. Los especiales y unificados compiten juntos en algunas categorías de los Special Olympics, como el baloncesto.

Parte de la delegación de gimnasia rítmica, que regresa a los Juegos Mundiales luego de haber aportado a Puerto Rico 19 medallas en la edición Abu Dabi 2019. ( Carlos Giusti/Staff )

De hecho, Puerto Rico participará en Berlín 2023 en tenis de campo, baloncesto, atletismo, natación en piscina o aguas abiertas, bocha, gimnasia rítmica y fútbol sala, además de tenis mesa. Gimnasia rítmica aportó 19 medallas de las 50 medallas de Abu Dabi 2019.

María Vanessa también ha crecido dentro del deporte y como persona porque tiene el apoyo de la Federación Puertorriqueña de Tenis de Mesa. Además, la delegación cuenta con el apoyo de profesionales de salud mental para el manejo de la ansiedad durante la competencia.

Cuenta el entrenador y coordinador de tenis de mesa para Special Olympics, Jesús Rivera, que su federación nacional ha ayudado a María Vanessa y toda a delegación de tenis de mesa con equipo de competencia, uniformes y apoyo, en general, lo que se traduce en éxitos en la mesa.

“La Federación es una mano amiga para nuestro equipo”, reconoció Rivera sobre el esfuerzo de la federación que preside Iván Santos, quien es también miembros del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico de Puerto Rico, ofrece a un ente independiente a Special Olympics.

Sonia Vallés Franqui y Jesús Rivera se preparan para guiar la delegación en el viaje a Berlín como líderes y coordinadores deportivos de Special Olympics Puerto Rico. ( Carlos Giusti/Staff )

Los Juegos Mundiales iniciarán el 17 de junio con los actos de apertura en el Estadio Olímpico en Berlín y finalizarán el 24.