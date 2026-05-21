El luchador de WWE y AAA Marcel Barthel, conocido en el cuadrilátero como Ludwig Kaiser y recientemente también bajo el personaje de El Grande Americano, fue arrestado el martes en Orlando tras presuntamente agredir a un vecino en el complejo de apartamentos donde reside, según documentos policiales.

Según citan múltiples medios de comunicación, la Policía de Orlando respondió cerca de las 6:37 p.m. a una llamada en el edificio Paramount on Lake Eola Apartments, luego de que un residente, identificado como Richard Reap, denunciara haber sido atacado frente a un elevador en el piso 12.

De acuerdo con el informe, el incidente comenzó dentro del ascensor cuando Reap observó a Barthel y a una mujer comportándose de manera “excesivamente íntima” y besándose agresivamente. Al salir del elevador, Reap alegadamente les pidió que “tuvieran modales”, comentario que habría provocado la confrontación física.

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The full details behind Ludwig Kaiser’s recent battery case and arrest...



According to court documents, Orlando police responded to an incident involving a man named Richard Reep, who told officers that on the evening of April 23, Ludwig Kaiser entered an elevator with a woman,… pic.twitter.com/UtPN4MeA2R — EliteRockerz 𝕏 (@EliteClubS0B) May 21, 2026

El denunciante indicó a los agentes que Barthel le lanzó varios golpes, lo derribó al suelo y lo amenazó. Los oficiales reportaron haber observado un rasguño reciente y enrojecimiento en la parte posterior de la cabeza de Reap, lesiones consistentes con su relato.

La investigación incluyó la revisión de cámaras de seguridad del edificio, que supuestamente mostraron a un hombre con características similares a Barthel atacando al vecino. Posteriormente, Reap identificó al luchador en una rueda de fotografías preparada por las autoridades.

Barthel fue acusado de agresión simple y trasladado a la cárcel del condado Orange. Horas después quedó en libertad tras pagar una fianza de $1,000. Según el informe policial, no hubo armas ni alcohol involucrados en el altercado.