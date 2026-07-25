Santo Domingo. El dúo integrado por Luis Gabriel Colón y Arelis Medina encabezó este sábado el estreno de Puerto Rico en el torneo de taekwondo de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al combinarse para conquistar las primeras tres medallas definidas de la delegación, todas de bronce, en la modalidad de poomsae.

La jornada comenzó con Medina, quien le dio a Puerto Rico su primera presea de estos Juegos al finalizar tercera en la prueba combinada de poomsae tradicional y estilo libre femenino con una puntuación de 7.94. El oro fue para la guatemalteca María Higuerón (8.53) y la plata para la mexicana Lee Seo (8.39).

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Menos de una hora después, Colón aseguró otro bronce al terminar tercero en la prueba masculina con 8.16 puntos. El mexicano William Arroyo conquistó el oro con 8.82 y el costarricense Víctor Antillano obtuvo la plata con 8.18.

La cosecha boricua se completó más tarde cuando ambos unieron esfuerzos para ganar una tercera medalla de bronce en la prueba mixta de poomsae freestyle, cerrando una jornada perfecta para la pareja puertorriqueña.

Aquí aparecen en otra postura. ( Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media )

Para Medina, la actuación tuvo un significado especial, pues representó la cuarta medalla centroamericana de su carrera.

“Estoy agradecida con Dios de dar nuevamente la primera medalla para Puerto Rico. Para mí es un honor representar a mi isla. Esto es lo que yo amo. Esta es mi pasión y estoy bien contenta”, expresó la arecibeña.

La veterana atleta reveló que horas antes de competir tuvo que improvisar una rutina de estilo libre tras un cambio inesperado en el formato de competencia.

“Nosotros íbamos a hacer la categoría individual tradicional y pareja freestyle. Pero justo hoy, el día de la competencia, me entero que era individual tradicional, individual freestyle y pareja freestyle. Yo no tenía rutina de individual freestyle, así que tuve que improvisar. En un momento me entró un poco de ansiedad, pero dije: ‘Ya yo estoy aquí, tengo que actuar. No me puedo quedar con los brazos cruzados’. Gracias a Dios todo salió bastante bien”, relató.

Medina destacó que la medalla recompensa años de sacrificio para mantenerse activa en la disciplina.

“Esto es otra medalla para el currículum. Es sumamente importante para mí por el sacrificio que uno hace, el dinero que uno gasta para estar en estos lugares. Espero que tengamos más auspiciadores para seguir haciendo lo que yo amo y representar a Puerto Rico, a mi isla”, sostuvo.

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La arecibeña, además, destacó el nivel de la competencia regional.

“La competencia es superbuena porque aquí hay medallistas mundiales. El nivel es de lo mejor de lo mejor”, sostuvo.

Y acá se abrazan tras su presentación combinada. ( Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media )

Colón gana su primera medalla de unos Juegos Centroamericanos y del Caribe

En cuanto a Colón, consiguió este sábado la medalla de bronce en la prueba combinada de poomsae tradicional y estilo libre del taekwondo al acumular 8.16 puntos en su presentación para asegurar el tercer lugar del podio. El mexicano William Arroyo se llevó la medalla de oro con 8.82, mientras que el costarricense Víctor Antillano obtuvo la plata con 8.18.

La presea representó un logro especial para el atleta arecibeño, ya que se convirtió en su primera medalla en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe, luego de haber conquistado tres preseas panamericanas.

“Para mí significa mucho. El poomsae lamentablemente no está en los Juegos Olímpicos, así que solamente tenemos Centroamericanos y Panamericanos. Gracias a Dios ya había cumplido con ese sueño panamericano, pero los Centroamericanos son distintos. Yo crecí viendo Mayagüez 2010, siendo fanático de los Golden Boys, de Picky Soto y toda esa gente. Saber que puedo estar en un escenario donde ellos dejaron un legado y dejar el mío me llena de mucho orgullo”, expresó el atleta de 28 años.

Las medallas ganadas por Arelis Medina, siendo felicitada por su entrenador, y Luis Gabriel Colón, esperando su abrazo, son las tres primeras de Puerto Rico en los Juegos. ( Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media )

Al igual que Medina, Colón explicó que el cambio de formato anunciado el mismo día de la competencia obligó a ambos a realizar ajustes de última hora.

“Desde un inicio nos habían mencionado que el método de competencia iba a ser uno, y esta mañana nos enteramos que iba a ser distinto. Las preseas aumentaron, pero entonces había presión porque quizás no nos preparamos exactamente para lo que estuvimos haciendo esta mañana. Igual confiamos en nosotros, en nuestro talento y en el trabajo. Hicimos unos ajustes en los últimos minutos y las cosas salieron bien”, indicó.

En el poomsae, los atletas ejecutan secuencias de ataques y defensas que simulan un combate frente a un oponente imaginario. Pese a las modificaciones de última hora, Medina y Colón respondieron con tres actuaciones de podio para darle a Puerto Rico un prometedor comienzo en el taekwondo de Santo Domingo 2026.