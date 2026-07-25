La frase del dirigente puertorriqueño Jamille Torres —“estas son nuestras olimpiadas regionales”— resume la importancia con la que las ocho selecciones afrontan el inicio del torneo masculino de voleibol de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, una competencia que además de repartir medallas también sumará valiosos puntos para el ranking de NORCECA.

Puerto Rico iniciará su camino el sábado a las 6:00 p.m. frente a Cuba, en uno de los encuentros más atractivos de la primera jornada y que podría perfilar desde temprano a dos aspirantes al podio. El domingo a la misma hora se medirá a Venezuela y el lunesa las 2:00 p.m. se cruzará con Guatemala. Son los tres partidos de la ronda de clasificación, pertenecientes al Grupo A de la competencia.

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Torres aseguró que el conjunto boricua llega con entusiasmo, pero también con la responsabilidad que conlleva representar a una delegación acostumbrada a figurar en la disciplina.

“Siempre venimos muy emocionados. Hemos tenido mucho éxito en los Juegos y por ello una presión adicional por lo que representan para el país. Venimos con una combinación de jóvenes y un poco más veteranos para seguirle dando continuidad a lo que estamos trabajando y buscar la medalla”, expresó el técnico.

El dirigente de la Selección Nacional de Voleibol masculino, Jamille Torres. ( Suministrada )

El torneo reunirá a equipos que llegan con objetivos diversos, aunque con el denominador común de aspirar a una actuación competitiva, según compartió la Federación Puertorriqueña de Voleibol en un comunicado.

El italiano Paolo Montagnani, entrenador de Colombia, explicó que su equipo completó más de un mes de preparación, aunque con pocos partidos de fogueo, por lo que considera fundamental el debut para encontrar ritmo de competencia.

Cuba, bajo la dirección de Yumilka Ruiz, apunta directamente al podio. La entrenadora destacó que cuenta con una plantilla renovada que combina jóvenes con jugadores que participaron recientemente en la Liga de Naciones de Voleibol (VNL), con la meta de disputar la medalla de oro.

El anfitrión República Dominicana mantiene parte de la base que obtuvo buenos resultados hace cuatro años, complementada con nuevos talentos. Su dirigente, Alexander Gutiérrez, afirmó que el objetivo es continuar el desarrollo del voleibol masculino y responder a las expectativas del público local.

México también se presenta con aspiraciones de pelear en la parte alta de la clasificación. Su entrenador, Carlos Eduardo Schwanke, confía en que el estilo de juego del conjunto pueda colocarlo entre los protagonistas del certamen.

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Mientras, Venezuela llega tras una preparación realizada en territorio dominicano. Su dirigente, Rubén Wolochin, reconoció los cambios en la plantilla y señaló que el equipo buscará crecer partido a partido.

Surinam encara el torneo en medio de un proceso de renovación, con apenas cuatro jugadores de amplia experiencia. El entrenador Carlos Orta Fellove dijo que la meta es superar el séptimo lugar alcanzado en la pasada edición, mientras que Guatemala disputará sus terceros Juegos consecutivos con la intención de seguir acumulando experiencia, según expresó su técnico Reider Lucas.

Para Puerto Rico, el reto comenzará ante un rival de tradición como Cuba. Con una combinación de juventud y experiencia, el sexteto boricua buscará dar el primer paso en un torneo que, como recordó Torres, representa el escenario más importante del ciclo regional para las selecciones del área.