Natural de Cidra y criada en Caguas, la atleta de múltiples disciplinas Mariecarmen Rivera encontró su nicho en el mar. Así es la vida.

Ella lo confirma con seguridad.

“De ahí ya no me muevo”, aseguró luego de recibir la medalla de bronce que ganó en la modalidad de Sprint en el Mundial de Paddle Surf celebrado en San Juan hasta el domingo pasado.

Rivera se desarrolló como gimnasta en Caguas en sus años juveniles y representó a Puerto Rico en esa disciplina en los Juegos Centroamericanos y del Caribe y Juegos Panamericanos. Posteriormente representó a Puerto Rico en canotaje, tanto a nivel regional como continental.

PUBLICIDAD

Pero el Paddle Surf le ganó su corazón y le ha dado las dos medallas que ha conquistado en una carrera llena de perseverancia para llegar al éxito deportivo. Naturalmente, las dos disciplinas que practicó previamente están relacionadas al paddle porque en la gimnasia desarrolló la fuerza para remar y el balance para navegar sobre la tabla así como la disciplina para entrenar, mientras que el canotaje abonó a lo anterior.

Rivera nunca había estado sobre podio en eventos del ciclo olímpico desde que comenzó esa gira en el 2006 en la gimnasia hasta que puso un punto y coma en el 2015 en canotaje. Fueron casi 10 años de participación con alegrías, pero sin recompensas medibles por medallas ganadas.

Hasta que en el 2019, en la modalidad de paddle surf, en los Juegos Panamericanos Lima 2019, logró su primera presea dentro del ciclo al conseguir la presea la de bronce en la modalidad Técnico en la orillas del océano Pacífico.

Mariecarmen durante la celebración del bronce en Lima 2019. (Foto por: Juan Luis Martínez Pérez/ juan.martinez@gfrmedia.com) 2019 ( Juan Luis Martínez Pérez )

Y la pasada semana elevó su éxito de nivel panamericano al mundial al conseguir la medalla de bronce en el Sprint, además de finalizar nuevamente entre las mejores tres de América en la modalidad de Técnico. Ese tercer lugar la clasificó a los Juegos Panamericanos Santiago 2023 en Chile.

El paddle le hizo más feliz.

“Estoy feliz de tener una medalla mundial, de estar entre las mejores tres del mundo. Eso es algo nuevo para mí. También estoy feliz por haber clasificado a los Juegos Panamericanos Chile 2023″, dijo.

No es común lo que ha hecho Rivera, menos aún si se considera que la transición a deportes viene junto con ascensos a podios.

PUBLICIDAD

La legendaria Rebekah Colberg hizo múltiples deportes en una época pasada en la que era común para los atletas doblar deportes, como se hacía antes entre el baloncesto y el voleibol. En tiempos recientes, Eva Cruz representó a Puerto Rico en varios deportes, y actualmente, la pertiguista Coralys Ortiz es una lanzadora mundial luego de haber representado a Puerto Rico en sóftbol. Otra atleta que en el pasado cambió de la gimnasia a otro deporte lo fue Angelique Rivera, quien hizo también carrera internacional en clavados, y así también lo ha hecho el clavadista Rafael Quintero.

Mariecarmen Rivera estuvo en el equipo nacional de gimnasia para el ciclo olímpico del 2004-08. ( Julito Panell )

Rivera cuenta que disfrutaba la gimnasia y el canotaje y que agradece a esos deportes que le dieron una base fuerte para hacer paddle surf.

También cuenta que lo que le ha dado algo diferente su nueva disciplina es la tranquilidad, una madurez que no tenía en los otros deportes, con los que tal vez fue impaciente.

“Me da tranquilidad. Me da paz. Es un deporte que me relaja. Lo veo como un hobbie”, dijo. “Los otros deportes también me relajaban. Pero también tengo más madurez deportiva. Ahora me lo disfruto mucho más. Antes me presionaba mucho. Ahora tengo más paciencia de que todo va a llegar en su momento”.

El paddle, además, le ha ayudado a Rivera a mantener la mira fija en llegar algún día a unos Juegos Olímpicos, con los que soñaba cuando era niña y hacía gimnasia en Caguas.

Con 29 años, ser gimnasta olímpica es complicado, por no decir imposible. Pero el paddle surf es posible a la edad suya. Solo falta que el movimiento olímpico amplíe el deporte de surf de la exclusividad de tabla corta al paddle.

“Siempre, desde chiquita, he tenido una meta de llegar a unos Juegos Olímpicos. Todavía no se me ha dado porque el paddle surf no es una modalidad olímpica; si lo es en Centroamericanos y Panamericanos. Pero están trabajando para incluirlo para los Juegos de Los Ángeles 2028. Si lo incluyen, me apunto”, dijo.