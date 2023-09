Mónica Puig tenía 6 años de edad cuando Venus Williams ganó el primero de cinco títulos de Wimbledon. En el 2000, también obtuvo el primero de dos trofeos que la certifican como campeona del US Open.

Dos décadas después, Puig servirá de la anfitriona para Williams durante las actividades en preámbulo al partido amistoso que tendrá como escenario en el Coliseo de Puerto Rico la noche del viernes.

“Vamos a dar un buen show. Obviamente, mi carrera no se puede comparer con la de Venus, pero las dos estamos listas y veremos lo que sucederá”, sostuvo Puig durante una conferencia de prensa en el Centro de Convenciones.

Venus Williams, en la conferencia de prensa, dijo que le agrada jugar en lugares nuevos para ella. ( Ramón “Tonito” Zayas )

Para la puertorriqueña de 29 años, representará su retorno a la cancha luego de anunciar su retiro del circuito profesional en julio de 2022 debido a las dolencias físicas que entorpecieron su continuidad en el deporte.

“Estoy nerviosa porque esto significa mucho para mí”, confesó Puig, quien ahora se dedica a participar en maratones y, además, entrena para debutar en el IronMan en Augusta, Georgia, el 24 de septiembre.

Williams, por su parte, reiteró que está entusiasmada por la oportunidad de jugar tenis frente a los puertorriqueños. De hecho, se informó que la venta de boletos alcanzó los 15,000.

“Nuestra expectativa es ser parte de la comunidad. Tengo la oportunidad de jugar con Mónica, alguien que es una gran atleta, era peligrosa en la cancha. Voy a disfrutar esta visita a Puerto Rico junto con mi familia. Me gusta jugar en lugares donde no lo había hecho anteriormente”, sostuvo Williams.

Puig mencionó que se asegurará que Williams deguste la comida local durante su estadía.

“Quiere comer mofongo, la comida de Puerto Rico y disfrutar de las playas. Aunque ella (Williams) vive en Florida con un clima similar, la playas de Puerto Rico son mejores”, advirtió Puig.

Puig y Williams participarán de unas clínicas de tenis a un grupo de juveniles en el Riviera Tenis Center. Durante la noche acudirán a La Fortaleza para una recepción.

“Eso me lleva al pasado a cuando era niña e iba a las clínicas de tenis. Ahora tengo la oportunidad de inspirar a otras jovencitas para que también pueden llegar al circuito profesional, a unas olimpiadas y que todo sueño es alcanzable”, destacó Puig. “No me voy a concentrar en ganar o perder. Son días que me quiero disfrutar con el pueblo de Puerto Rico”.

El viernes, las actividades en los alrededores del Coliseo de Puerto Rico comenzarán a las 5:00 p.m. con múltiples experiencias de entretenimiento como juegos interactivos, canchas de pickleball, rifas y música.