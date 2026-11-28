Jermaine Hailey, mejor conocido en la lucha libre profesional como Bronson Reed, murió hoy, viernes, por complicaciones de salud, informó en sus redes sociales la empresa World Wrestling Entertainment (WWE). Tenía 38 años.

La compañía en la que Hailey se desempeñó por unos seis años expresó sus condolencias ante la pérdida de una de sus figuras más conocidas en el ring.

“Jermaine era una figura tan grande como la vida misma en la WWE, pero, más importante aún, era una persona maravillosa, un hombre entregado a su familia y un colega estimado”, resaltó la WWE en su publicación.

Su última aparición en el cuadrilátero

Varios medios estadounidenses resaltaron que el gladiador subió al cuadrilátero por última vez en Arabia Saudita. Durante ese combate, fue lanzado sobre una mesa, por lo que sufrió heridas como costillas rotas y una laceración en uno de sus riñones.

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El luchador fue atendido de emergencia, lo que extendió su estadía en ese país, pero una vez recibió el alta médica, regresó a Estados Unidos. De momento, no se ha indicado si las lesiones sufridas en esa presentación estuvieron vinculadas con su fallecimiento.

La empresa compartió su luto con los seres queridos del atleta, en especial con su esposa e hija.

“Nuestros pensamientos y más sinceras condolencias están con su familia, incluyendo su esposa Paige, quien está embarazada, y su hija, al igual que con sus amigos, sus colegas de trabajo y su fanaticada”, añadió la WWE.