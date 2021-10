Moca. Desde pequeño, a Gustavo Andrés García Dávila le entretenían las películas de acción y programas televisivos de artes marciales, lo que llevó a sus padres a matricularlo, a la edad de cuatro años, en clases de taekwondo.

“A esa edad yo me sentía como un superhéroe haciendo taekwondo y en lo que he crecido en el deporte, he entendido que yo mismo voy a hacer lo que hacen esos actores en mi propio nivel, hasta quizás llegar a un punto similar”, contó el cinturón negro en segundo pum.

Gustavo Andrés García Dávila y su padre Wilfredo García Vale.

“Bueno, a mí me encanta lo que yo hago. Lo disfruto, siento cero presión. Me siento libre, alegre, entusiasmado…”, añade el adolescente que cursa el octavo grado en la Escuela Elemental y Superior Antolina Vélez, en Aguadilla.

Según sus padres, si algo define a Gustavo Andrés es la dedicación y el compromiso con sus metas. El hijo único se levanta todos los días a las 6:00 a.m. a realizar una rutina de entrenamiento. Luego se prepara para ir a la escuela, después de clases hace sus tareas y, al finalizar con los deberes escolares, practica el taekwondo por dos horas.

Las artes marciales corren por las venas de este deportista, pues su padre y actual entrenador, Wilfredo García Vale, se dedica desde joven a la disciplina del Kung Fu.

“Soy su entrenador y su papá… en ambos estoy. Yo digo que papá Dios nos bendijo con este chico, que me ha enseñado a ser mejor ser humano. Él dice que soy su maestro, pero yo creo que él es mi maestro. Él es el que verdaderamente nos ha marcado el rumbo. La agenda de nosotros, tanto de la mamá como mía, gira en torno a él. Es la prioridad para nosotros el desarrollo de él tanto deportivo como académicamente. Es un chico extraordinario. Como entrenador tengo el mejor atleta conmigo, muy disciplinado, muy alegre, muy estudioso del arte, como a nivel de educación, de excelencia académica”, comentó con orgullo García Vale.

Gustavo Andrés, quien desde los 11 años pertenece a la Federación Nacional de Taekwondo de Puerto Rico, actualmente es el número uno en Puerto Rico en el rango de los 57 kilogramos en la categoría de los 12 a 14 años. Tras nueve años en el deporte, haber ganado más de 50 medallas en un sinnúmero de combates, competir en México y en diversos estados de los Estados Unidos como Florida, Las Vegas y Georgia, tiene claro que quiere continuar el camino de las artes marciales.

“La competencia más importante que debemos destacar es la competencia del Presidents Cup en Las Vegas. No solo ganó oro en Las Vegas, sino también el pase para un Panamericano (de taekwondo). Estamos ahí pendientes a esa competencia”, recalca el entrenador.

Actualmente, Gustavo Andrés entrena en la academia Winners Code Taekwondo, proyecto creado por su entrenador y padre en colaboración con el municipio de Moca. El programa ofrece becas deportivas, tramitadas a través del municipio, para los niños y adolescentes entre las edades de 8 a 17 años residentes en este pueblo. Pero, otros aspirantes interesados que no sean cualificados para las becas pueden acceder al programa de forma privada.

“Bueno, Moca es mi hogar, mi pueblo, mi gente es de aquí. Cuando yo compito, lo hago por mí, por Moca, y cuando es internacional por Puerto Rico, o sea, que lo tengo en el corazón”, finalizó el atleta, quien tiene como meta participar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y aspira a competir en Asia, África y Europa.